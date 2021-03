Armando Albuquerque, mestre de gerações de músicos gaúchos Jornal do Comércio, edição de 19/03/2021)! Um justo reconhecimento a este grande compositor gaúcho, que deixou a lembrança não apenas de sua obra, mas de sua maneira de ser peculiar, amável, sereno, aberto ao novo e incentivador dos seus alunos. Parabéns ao Jornal do Comércio e também à jornalista Patrícia Feiten! (Silvia Ruschel) Excelente a reportagem "" (Reportagem Cultural do caderno Viver,, edição de 19/03/2021)! Um justo reconhecimento a este grande compositor gaúcho, que deixou a lembrança não apenas de sua obra, mas de sua maneira de ser peculiar, amável, sereno, aberto ao novo e incentivador dos seus alunos. Parabéns ao Jornal do Comércio e também à jornalista Patrícia Feiten! (Silvia Ruschel)

Armando Albuquerque II

Excelente a reportagem e pesquisa primorosa, homenageando este grande músico, professor, compositor e ser humano luminoso. (Vasco Piva)

Armando Albuquerque III

Parabéns! Excelente, profunda e ampla matéria que mostra respeito e seriedade ao abordar o tema! (Elisa Cunha)

Tarifa da Corsan

assegurou que a tarifa, em caso de privatização, não será aumentada A discussão pela privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) vai longe, como, aliás, acontece com tudo o que é público no Brasil, mais ainda aqui no Rio Grande do Sul, onde quase tudo vira clássico de futebol, meio a meio, uns a favor e outros contra. Ainda bem que o atual presidente da Corsan(Jornal do Comércio, página 11, edição de 23/03/2021). O possível aumento da tarifa com a privatização é o medo de todos os gaúchos. (Lúcio Escobar)

Três Poderes

A reunião entre os líderes dos Três Poderes do Brasil, Executivo, Judiciário e Congresso Nacional era algo que deveria ter acontecido há muito tempo, ainda mais com a crise sanitária que estamos vivendo há mais de um ano. Os líderes têm que se conscientizar que eles têm muita responsabilidade na coordenação dos trabalhos para combater o coronavírus. Mata não só no Brasil, mas, num primeiro momento, é aqui que nos interessa trabalhar para pelo menos diminuir a moléstia fatídica. (Débora Alves Manfroi Lima)

Vacina

Ainda bem que o presidente Jair Bolsonaro deu o braço a torcer e passou a apoiar a vacinação no Brasil, contra a Covid-19. Não era possível continuar com a situação quase de indiferença, quando milhares estavam morrendo por dia no País. Como diz o ditado popular, antes tarde do que nunca. (Marisa Dias do Nascimento, Porto Alegre)