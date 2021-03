anunciou a privatização da Corsan Jornal do Comércio, 19/03/2021). No início, quando foi criada com a intenção de levar saneamento básico para todo o Estado e prometendo investimentos nas cidades que a implantavam, todo mundo achou lindo. Os governantes inventando leis para as famílias serem proibidas de fazerem seus próprios poços, restringindo a compra da água apenas da Corsan. Nas cidades próximas onde a Corsan atua, vários moradores alegam que no início a Corsan prometia investir nos esgotos e melhoria na tubulação da água. Passaram-se vários anos e a estatal não cumpriu a promessa, os investimentos ainda são os que a prefeitura investiu no passado. Com essas flexibilidades no uso da água, quantas empresários estariam dispostos a comprar a Corsan? (Jonas Both) Governador, pois justificou que a empresa de saneamento não tem como cumprir metas de investimento estipuladas até 2033 (, 19/03/2021). No início, quando foi criada com a intenção de levar saneamento básico para todo o Estado e prometendo investimentos nas cidades que a implantavam, todo mundo achou lindo. Os governantes inventando leis para as famílias serem proibidas de fazerem seus próprios poços, restringindo a compra da água apenas da Corsan. Nas cidades próximas onde a Corsan atua, vários moradores alegam que no início a Corsan prometia investir nos esgotos e melhoria na tubulação da água. Passaram-se vários anos e a estatal não cumpriu a promessa, os investimentos ainda são os que a prefeitura investiu no passado. Com essas flexibilidades no uso da água, quantas empresários estariam dispostos a comprar a Corsan? (Jonas Both)

Privatização da Corsan II

Sou contra a privatização de qualquer patrimônio do Estado, tem que gerenciar melhor e dar seguimento em uma política que venha a valorizar mais os funcionários, pois são essas as pessoas que deveriam ser melhor olhadas pelas entidades. (Julio Concordia)

Banco do Brasil

só ficará no cargo até o final de março Primeiro banco a ser instalado no Brasil, o Banco do Brasil (BB) está com problemas administrativos. Agora se sabe que o atual presidente(Jornal do Comércio, página 8, edição de 19/03/2021). O banco é um dos mais populares do País, junto com a Caixa Econômica Federal (CEF), e deve continuar atendendo aos brasileiros da melhor forma possível. E que seus presidentes fiquem no cargo até o final dos seus mandatos. Será muito bom se for dessa maneira. (Marco Antônio de Pádua)

Comércio

O comércio aberto é fundamental para que a vida volte ao normal aos poucos. A maioria, quase todos os estabelecimentos, cumpre os protocolos com álcool gel, máscaras e sem aglomerações. Desta maneira, voltaremos ao normal em breve. (Pedro Tolevar)

Comércio II

Lojas abertas com a flexibilização dada pelo governo do Estado e a maioria das prefeituras gaúchas. Isso é bom, pois, aos poucos, vamos voltando ao normal. Muita gente diz que isso é vontade do poder econômico, que ignora a crise hospitalar por conta da Covid-19. Mas quando faltar dinheiro ao Estado e às prefeituras, como vão cuidar da saúde? (Nathália S. Mourão)