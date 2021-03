coluna Opinião Econômica Jornal do Comércio, página 6, 17/30/2021) sobre os atrasos do Banco Central em elevar a taxa Selic para combater a inflação que está muito alta, principalmente nos alimentos. Os aumentos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deverão, segundo Beltrão, continuar em 2021, por conta do combate à inflação. Ainda bem, pois nem o auxílio emergencial conseguirá aliviar a situação dos milhões que entraram na pobreza total no Brasil. (Nelson J. Rubilar, Porto Alegre) Muito bem colocada a opinião de Helio Beltrão (, página 6, 17/30/2021) sobre os atrasos do Banco Central em elevar a taxa Selic para combater a inflação que está muito alta, principalmente nos alimentos. Os aumentos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deverão, segundo Beltrão, continuar em 2021, por conta do combate à inflação. Ainda bem, pois nem o auxílio emergencial conseguirá aliviar a situação dos milhões que entraram na pobreza total no Brasil. (Nelson J. Rubilar, Porto Alegre)

Trânsito

Andar pelas ruas de Porto Alegre durante a pandemia, com os bloqueios comerciais, tem sido até agradável, mas de automóvel. A pé, ainda vejo muita gente sem máscara, o que é um perigo de contágio para essas pessoas e para os demais passantes. Todos devem seguir os protocolos de saúde. (Mauro Ferreira)

Vacina

não há qualquer motivo para interromper a aplicação dos imunizantes não há registro de coágulos ligados à vacina de Oxford no Brasil Conforme noticiado no Jornal do Comércio, edição de 17/03/21, a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde afirmou que "", por sua vez a Anvisa afirmou que "". As duas autoridades devem fundamentar de maneira robusta suas afirmações, pois mais de 20 países suspenderam a aplicação da vacina. (Paulo Roberto Chedid)

Covid

Com a segunda ou terceira onda da Covid-19 em muitos países e no Brasil, parece claro que a doença é forte e trouxe de volta, para muitas famílias de vítimas fatais, a lembrança de quando, há muitas décadas, se falava que pacientes tinham a chamada "melhora da morte". Tem acontecido agora com pessoas hospitalizadas, as quais, após um diagnóstico de melhora acabam por falecer dias após. (Joel Fontes de Miranda)

Laçador

Não é uma boa ideia tirar a estátua do Laçador onde está atualmente. Aliás, seria a terceira mudança da estátua da qual Paixão Cortes foi o modelo. Ali onde está, já vi muitos turistas tirando fotos como recordação de Porto Alegre e seu símbolo gauchesco. (Miranda Belle, Porto Alegre)

Começo de Conversa