Pensar acidade

Operação Urbana Consorciada é aposta para transformações Ótima a matéria "", da coluna Pensar a cidade (Jornal do Comércio, página 16, edição de 17/03/2021). É um tema pouco conhecido e que requer informação e debate na cidade. (Luciano Joel Fedozzi)

Auxílio emergencial

auxílio emergencial Muitos dizem que o(Jornal do Comércio, página 6, edição de 15/03/2021) que o governo federal continuará pagando é de valor baixo. Em princípio, concordo. Mas de onde o governo vai tirar dinheiro para pagar mais aos que dele necessitam? Temos que ser coerentes. A pandemia foi algo imprevisto e não havia dinheiro nos orçamentos da União, dos estados e municípios para fazer frente a tantas novas e inesperadas despesas. (Noemia dos Santos Martins, Porto Alegre)

Supermercados

Não é bom colocar os supermercados com horários muito reduzidos. Aí mesmo as pessoas vão se aglomerar nas horas em que as lojas estão abertas. Os supermercados sempre ficaram abertos em 2020 e neste 2021, inclusive nos dias em que fazem promoções com preços mais baixos, sem que surgissem problemas de contaminação coletiva. (Túlia Marcondes, Porto Alegre)

Bloqueios

O comércio em geral e os serviços não têm mais condições de permanecerem fechados em Porto Alegre. Não têm mais como pagar servidores e muitas lojas, como padarias, estão fechando, despedindo empregados de anos. A preocupação com a saúde é mais do que importante, mas não é quebrando pequenos empresários e fazendo com que os grandes tenham prejuízos que a pandemia vai passar, ela só vai diminuir com a vacinação em massa. (Guido Monteiro, Porto Alegre)

Planos de saúde

Com tanta gente precisando de internação hospitalar no Rio Grande do Sul, um problema que apareceu é o dos planos de saúde. A pessoa tem direito, por exemplo, a ficar em enfermaria coletiva. Mas, por não ter vaga e estar com Covid e precisar de tratamento logo, acaba aceitando pagar a diferença e ir para um quarto com acompanhante, bem mais caro, o que é normal. Mas, o associado do plano de saúde não consegue saber quanto o plano paga ao hospital pela sua condição, para se organizar frente à diferença de preço. É uma situação constrangedora, quando vem a cobrança do hospital e ninguém diz quanto o plano de saúde pagou, ficando com o usuário a diferença de acomodação. É isso e pronto. (Marinela Souza Prado, Porto Alegre)

Sociedade Libanesa

Dia 17 de junho de 1956 foi criada a Associação Atlética Libanesa, em Pelotas, congregando muitos descendentes de famílias libanesas. Em 1957, foi transformada na atual Sociedade Libanesa de Pelotas, entidade que tem muito prestígio na sociedade pelotense e congregando nomes de prestígio. O dr. Fuad Selaimen foi o seu primeiro presidente. (Hélio Freitag, jornalista, Pelotas/RS)