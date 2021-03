Justiça decide suspender leilão da CEEE-D Jornal do Comécio, edição de 16/03/2021). É uma pena. O cabide de empregos chamado CEEE continuará a existir por mais algum tempo. Enquanto isso, o povo paga a conta na forma de impostos. É uma estupidez "manter" postos de trabalho a custa do imposto pago por outros. É necessário privatizar a CEEE o quanto antes. (Julio Cesar Lamb) " (, edição de 16/03/2021). É uma pena. O cabide de empregos chamado CEEE continuará a existir por mais algum tempo. Enquanto isso, o povo paga a conta na forma de impostos. É uma estupidez "manter" postos de trabalho a custa do imposto pago por outros. É necessário privatizar a CEEE o quanto antes. (Julio Cesar Lamb)

Venda da CEEE II

Não é o momento de falar em privatização, neste momento de pandemia, em que temos que preservar qualquer tipo de emprego. Só poderemos parar esta doença se houver uma conscientização, começando com o governo, em vez de fechar algum posto de trabalho. E tem que fazer o possível para criar novos empregos, pois vai alavancar o Estado. Dando condições melhores de saúde para as pessoas é que vamos chegar em um futuro melhor para o povo. (Julio Concordia)

Bandeira preta

Está difícil manter os negócios pequenos aqui no Rio Grande do Sul, com a permanência da bandeira preta (Jornal do Comércio, páginas 5 e 17, edição de 15/03/2021) fechando quase tudo. Comércio pequenos e serviços em geral estão sofrendo muito. Quando eu digo isso sou chamado de negacionista em relação á Covid-19. Mas não é isso, é que precisamos pagar as contas, que continuam vencendo, e também ou poucos empregados que ainda temos. Economia e negócios andam juntos, sempre. (Whalter M. dos Santos)

Ciência e política

Onde estava a tão propagada ciência, agora fortemente defendida por alguns setores da sociedade, não que eu esteja contra, mas me pergunto: quando da realização de carnavais, festas e futebol pelo País afora, no início do ano 2020- já se sabia da Covid-19 no final do ano anterior- não existia ciência? Quando estes mesmos setores da sociedade pediam para que os eleitores votassem nas eleições passadas, onde estava a ciência? Agora, a sociedade como um todo paga o preço, perdendo-se vidas, empregos e tendo o futuro ameaçado para várias famílias que dependem unicamente de seu trabalho para sustento dos seus familiares. (Paulo R. Souza)

Fachin

Por mais que se queira, é difícil entender a decisão do ministro do STF Edson Fachin, liberando o ex-presidente Lula (PT) de todas as acusações e sentenças que sofreu, e ainda faltando julgamentos de dois processos. O motivo alegado é simplório, o de que ele deveria ter sido julgado em Brasília. Espero que o pleno do Supremo Tribunal Federal, anule esta decisão, que surpreendeu o Brasil todo. Ou a Justiça ficará desacreditada. (Rubens Machado Moreira)