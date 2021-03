Lava Jatoe Lula

Incompetência absoluta e relativa Jornal do Comércio, edição de 11/03/2021). É leitura sagrada os artigos publicados neste excelente jornal. Quem conhece, fala com propriedade. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi/RS) Quero cumprimentar o advogado Irani Mariani pelo excelente artigo "" (Opinião, página 4,, edição de 11/03/2021). É leitura sagrada os artigos publicados neste excelente jornal. Quem conhece, fala com propriedade. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi/RS)

Edson Fachin

O ministro do STF Edson Fachin, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento das quatro ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - triplex do Guarujá, sítio de Atibaia e sede do Instituto Lula e doações da Odebrecht - anulando as decisões daquele juízo nos respectivos casos, desde o recebimento das denúncias até as condenações, o que torna o petista elegível. A um ano e três meses para escolha dos candidatos às eleições de 2022, o cenário da corrida presidencial começa a mudar com a entrada em campo de Lula, com a recuperação dos direitos políticos que lhe permite a elegibilidade. Segundo noticiário, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perdeu desde o início deste ano parte de sua base de apoio digital, diante do agravamento da crise da pandemia do coronavírus, e ainda viu, em vista dos últimos acontecimentos, a aproximação do ex-presidente no ranking de popularidade digital. (Danilo Guedes Romeu)

Brigas

O presidente Jair Bolsonaro e os governadores, entre eles Eduardo Leite (PSDB), deveriam para com essas brigas que têm protagonizado pelas redes sociais. Querem o fechamento os governadores e debocha disso o presidente. Isso desanima a população, que julga tais atitudes como irresponsabilidade. No caso atual, a pandemia é que levará a vitória, não algum governador ou o presidente da República. (Paula Soares)

Restaurantes populares

Em resposta à senhora Margarita de Oliveira M. Ribais, carta publicada na coluna Palavra do Leitor, edição do Jornal do Comércio de 11/03/2021, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) informa que os restaurantes Prato Alegre não fecharam em nenhum momento desde o início da pandemia, estão abertos, fornecendo refeições gratuitas diariamente. Neste momento, em formato de quentinhas. São 700 refeições/dia em cinco regiões da cidade: Centro, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Restinga. (Maria Emilia Portella, jornalista, coordenadora de Comunicação/SMDS)

Greves

No Brasil, funcionário público fazer greve virou quase passatempo. Com a pandemia, como poucos estão nas repartições, leio que servidores da Receita Federal, do INSS e outras categorias paralisaram. Não tem problema, no final do mês os vencimentos, muito bons, a maioria, estão garantidos, então dê-lhe fazer greve... Está errado. (Marco Tulio da Rosa)