Colunista Eduardo Bins Ely morre aos 61 anos Jornal do Comércio, 10/03/2021). Nossa solidariedade e carinho aos amigos e familiares. (Mariangela Badalotti, diretora do Fertilitat - Centro de Medicina Reprodutiva) Eduardo Bins Ely foi um ser humano notável. Atencioso, gentil, transmitia boas energias por onde passava. Deixou uma marca no jornalismo e nas relações públicas do Rio Grande do Sul e estará para sempre em nossa memória ("",, 10/03/2021). Nossa solidariedade e carinho aos amigos e familiares. (Mariangela Badalotti, diretora do Fertilitat - Centro de Medicina Reprodutiva)

Bins Ely II

Hospitais militares

transcreve o bom trabalho desenvolvido pelos militares Na coluna Palavra do Leitor, edição de 09/03/2021 do Jornal do Comércio, o senhor João Emilio B. Giustido Exército ao ajudarem de várias formas o sistema de saúde quando da pandemia. Legal. Concordo plenamente e parabenizo também, mas ao ler sobre o que escreveu, me fez refletir e não estar lembrado de ter escutado ou visto quaisquer informações quanto aos Hospitais do Exército (até lembrei aquele grandão que tem na Cristóvão Colombo em Porto Alegre), da Aeronáutica em Canoas. Provavelmente as Forças Armadas devem ter outros por aí, como estão suas capacidades? Estão recebendo civis? (Roberto Lopes, Gravataí/RS)

Lula

É uma situação que não se entende, após anos da condenação em primeira, segunda e até terceira instância da Justiça, um ministro do STF, sozinho, mandar libertar Lula da Silva (PT) e dizer que ele não tem culpa de nada, precisa ser julgado de novo e da estaca zero por um juiz de Brasília. É uma Justiça, a do nosso País, que ninguém entende. (Otávio Pereira Neto, Porto Alegre)

Pedintes

Temos muitos pedintes nas sinaleiras da Capital, em busca de auxílio para sustentar as suas famílias, com cartazes. Alguns dizem que estão passando fome. Pergunto se a prefeitura de Porto Alegre não manteve abertos os restaurantes populares, oferecendo alimentação quase de graça? Na pandemia, as refeições deveriam ser de graça, se é que não estão sendo oferecidas assim. (Margarita de Oliveira M. Ribais)