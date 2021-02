Em relação à reportagem "Troca da cidade pela praia muda perfil urbano do Litoral Norte" ( Reportagem Especial, caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 08/02/2021 ), não será uma transição rápida. Vai demorar muito tempo ainda, talvez em torno de uma década. (Uelinton Rubens)

Cidade pela praia II

Vão trocar a cidade pela praia e logo transformam a praia em cidade. E logo vem todos os problemas, apenas serão relocados. Bem, mas pelo menos se vive a beira-mar. (Augusto Bilhalva Goulart)

Cidade pela praia III

Em Capão da Canoa, com as ruas sem esgoto pluvial e cloacal, qualquer chuva mais volumosa o problema aparece. Isso sem falar no barulho dos carros com som alto. (Carlos Alberto Pugliese)

Cidade pela Praia IV

Se tiver coleta seletiva em Tramandaí, ajuda! A reciclagem de lixo em todo litoral é nota zero. (Alexandre Oscar Fliegner)

Eneida Serrano

"A fotografia de Eneida Serrano e o registro da arte no Rio Grande do Sul" ( Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 22/01/2021 ). Belíssimo registro. Pesquisa memorável sobre uma artista nossa e do nosso tempo. Parabéns à jornalista Tânia Meinerz! (Francisco Juska Filho)

Cooperativa

A Cresol é uma cooperativa de crédito. Sua origem está na preocupação do movimento da agricultura familiar, das pequenas cooperativas de agricultores e de sindicalistas de ter acesso mais fácil e rápido para girar a pequena economia. E, agora, a Cresol chega à capital dos gaúchos. Uma campanha para que as pessoas naturais abram sua conta em sua agência já começou. Sucesso à Cresol e novos negócios para os pequenos. (Adeli Sell, bacharel em Direito)

Cursos EAD

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está oferecendo sete novos cursos de graduação na modalidade de Ensino a Distância (EAD). São eles: Biomedicina, Ciência de Dados e Internet das Coisas, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Gestão da Tecnologia da Informação e Segurança Pública. (Paulo Gastal Neto, Pelotas/RS)