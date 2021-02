Planejar o futuro

Reginaldo Pujol vai assessorar prefeito na revisão do Plano Diretor de Porto Alegre Jornal do Comércio, página 18, 05/02/2021). Que essa revisão do Plano Diretor altere entraves que atualmente não favorecem o crescimento e desenvolvimento da cidade. (Antonio Carlos de Oliveira) " (, página 18, 05/02/2021). Que essa revisão do Plano Diretor altere entraves que atualmente não favorecem o crescimento e desenvolvimento da cidade. (Antonio Carlos de Oliveira)

Iván Izquierdo

Neurocientista Iván Izquierdo morre aos 83 anos em Porto Alegre " (Jornal do Comércio, página 20, edição de 10/02/2021). Fará falta. (Susana Gastal)

Arri Coser

Arri Coser: O empresário que levou o churrasco para o mundo Muito boa entrevista "" (Jornal do Comércio, página 10, edição 05/02/2021). Texto limpo e correto, como é raro ver. (Carlos Ribeiro)

Auxílio emergencial

Tem coisas que até Deus dúvida do que acontece com nossos políticos. Querem auxilio emergencial prorrogado e outros querem incluir mais classes. É sabido que para aumento de despesas tem que indicar a fonte. Infelizmente, desconheço Legislativo que tenha reduzido suas benesses e penduricalhos para reduzir os impactos do endividamento do Estado. Pensam, sim, em criar ou aumentar impostos. Até quando vamos suportar? E os outros Poderes, o que fizeram pelo Brasil? Algo estranho também é a interferência entre Poderes. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi-RS)