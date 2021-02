Leite pede união para a aprovação de reformas no Estado Jornal do Comécio, edição de 10/02/2021). Reduz a carga tributária, reduz o tamanho do Estado, não faz concurso público, a não ser para cargos necessários. Talvez, assim, o Estado possa ser saneado. (Alexandre Krause) " (, edição de 10/02/2021). Reduz a carga tributária, reduz o tamanho do Estado, não faz concurso público, a não ser para cargos necessários. Talvez, assim, o Estado possa ser saneado. (Alexandre Krause)

Vacinação

Porto Alegre não tem previsão para vacinar idosos com menos de 85 anos Em relação à matéria "" (Jornal do Comércio, 10/02/2021), para idoso entre 80 e 85 anos com grave comorbidade (por exemplo, recuperação cirúrgica de câncer de pulmão) não há nenhuma prioridade? (Ana Cortez)

Auxílio emergencial

Parlamentares pressionam pela prorrogação do auxílio emergencial, de fato, necessário, mesmo que isto ultrapasse o limite permitido pela legislação atual. Especialistas alertam sobre os danos que tal causará ao País: aumento na cotação do dólar e na inflação, menos investimentos novos e fuga de capitais, majoração nas taxas que os bancos cobram do governo para rolar a atual já assustadora dívida pública etc. Visto que os congressistas não se dispõem a reduzir privilégios, o que compensaria aquele novo gasto sem aumentar o "déficit fiscal", talvez optem por um "imposto de guerra", como ocorreu noutros países em situações similares. Logo, a sociedade deve ficar atenta. (Adelino Soares, auditor fiscal aposentado)

Ressaca em Torres

Em forte ressaca, mar encobre faixa de areia em praias de Torres " (Jornal do Comércio, 09/02/2021). Quando essa ressaca faz estragos, é muito triste. (Zenaide Perez Porto)

Energia solar

carta do leitor Ramiro Nunes de Almeida Filho Em atenção à(Jornal do Comércio, 09/02/2021), a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade informa que o incentivo a energias limpas é tema recorrente da gestão ambiental de Porto Alegre. Em 2020, dois decretos foram publicados, com incentivos a práticas sustentáveis. Um possibilita transformar áreas públicas ociosas de até 500 m2 em espaços sustentáveis de lazer. O outro dispõe sobre a instalação de Rooftops Sustentáveis, como incentivo à implementação de áreas de lazer em terraços de edifícios. O objetivo é que os espaços contribuam para a redução das ilhas de calor, ajudem a reter água da chuva e tragam maior conforto térmico e acústico. Paralelamente, foram iniciados estudos técnicos para criação do IPTU Sustentável, que dará incentivos fiscais àqueles que implementarem práticas ambientalmente corretas, como captar e reaproveitar a água da chuva; instalar placas fotovoltaicas para geração de energia solar; criar telhados e paredes verdes, entres outros. (Carla Bisol, assessoria de imprensa da Secretaria do Meio Ambiente)