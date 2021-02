Vacinaçãode idosos

Porto Alegre começa a imunizar idosos com mais de 85 anos amanhã Jornal do Comércio, página 20, edição de 09/02/2021). Importante: vamos cuidar primeiro de nossos velhos. (Marco Vargas) , página 20, edição de 09/02/2021). Importante: vamos cuidar primeiro de nossos velhos. (Marco Vargas)

Folha salarial

anunciou que até abril o pagamento em dia do funcionalismo estadual está garantido O governador Eduardo Leite (PSDB)(Jornal do Comércio, 28/01/2021). Da mesma forma, a prefeitura de Porto Alegre está pagando em dia desde 2019 e continua assim agora em 2021. Isso é muito bom para o comércio, os serviços e para o Estado e a prefeitura de Porto Alegre, pois as compras e os compromissos como IPTU e IPVA são honrados. (Manuel Monteiro)

História Missioneira

Foi com imensa felicidade que li no Jornal do Comércio de 28/01/21, a iniciativa do prefeito de São Miguel das Missões relativa ao conhecimento da História Missioneira. Patrimônio Histórico da Humanidade, a redução jesuítica de São Miguel Arcanjo representa um marco cultural da humanidade repleto de significados históricos, culturais e civilizatórios. Não se abarca todo o significado que as reduções efetivamente possuem sem mergulhar no estudo profundo do contexto histórico que marcou as reduções jesuíticas, por isso é fundamental que as novas gerações estudem, e estudem em profundidade, o passado missioneiro. De outra parte, somente o estudo da relevância para a humanidade das reduções fará com que a conservação, o cuidado e o respeito pelas reduções brotem no íntimo de cada cidadão. Visito e acompanho há décadas o que ocorre em São Miguel das Missões e muitas vezes tomei iniciativas no sentido de sua preservação. (Paulo Roberto Chedid, estudante, Porto Alegre)

Privatização da CEEE

Argumentos de sólidos fundamentos do vereador do PT, Leonel Radde, contra a venda da CEEE (Opinião, página 4, Jornal do Comércio). Inclusive quando critica os dois últimos governadores por omissão. Não posso deixar de acreditar. Ainda mais vindo de alguém da turma que é especialista em administração de estatais, como se viu em passado recente, com as experiências de Petrobras, Correios, BNDES etc. E parabéns também ao vereador do Partido Novo, Felipe Camozzato, pelo artigo sobre a privatização da CEEE (também publicado no Jornal do Comércio). Este evento resultará no saneamento e modernização da empresa, dando-lhe condições de prestar serviços de muito melhor qualidade por preços menores. Ressaltando-se que o truque, aplicado há muitos anos pela empresa, de não pagar o ICMS cobrado dos consumidores, na prática significa que nós consumidores estamos pagando 25% a mais pela energia da CEEE, só para mantê-la estatal. Tem cabimento? (Clesio Franceschina, administrador de empresas)