Pizzinha anuncia fechamento de sua loja no bairro Cidade Baixa Jornal do Comércio, página 11, edição de 03/02/2021). O aspecto externo do prédio dá dó, de tanta pichação. A Cidade Baixa é vítima da pichação desenfreada, como de resto é Porto Alegre. Quanto ao fechamento, os efeitos econômicos da pandemia têm castigado empreendedores. (Júlio César Cardoso Cardoso)

Pizzinha II

Lamentável o fechamento da Pizzinha! Triste notícia. (Walter Doege)

Cambará do Sul

Cambará do Sul espera crescimento na economia com concessão de parques Em relação à matéria "" (Jornal do Comécio, 01/02/2021), é uma pena que a estrda da serra do faxinal continue no papel. (Erika Santos)

Energia solar

Aproveitando tema da moda, vou sugerir à prefeitura de Porto Alegre, construtoras, Crea e outros interessados em proporcionar à nossa cidade uma energia limpa e econômica, que em todos os prédios construídos, acima de 20 unidades condominiais, sejam instaladas "esperas" em espaços proporcionais para recepção de placas fotovoltaicas, que gerarão energia para abastecer elevadores, corredores e demais dependências condominiais, reduzindo custos e proporcionando energia permanente para o futuro. Hoje já é bastante viável a instalação dessas placas solares. É só uma questão de planejamento e adequações junto aos órgãos competentes. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Mais ônibus

Porto Alegre já teve uma frota de ônibus de diversas empresas que funcionavam muito bem, com horários obedecidos e nos quais a gente podia se deslocar, com regularidade, para escolas, universidades e trabalho sem percalços na maioria das vezes. No entanto, problemas levaram a uma situação como a atual, em que há muitas reclamações dos empresários, dos servidores como motoristas e cobradores, e ainda mais dos usuários. É preciso uma solução conjunta que atenda a tantos interesses. É um problema que o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), terá que enfrentar e resolver. (Mário Gomes Tedesco)

Vacinas

Não é só no Brasil a falta de vacinas. Na Europa há problemas de abastecimento, com governos questionando os fabricantes. Aqui temos ainda poucos vacinados, mas a campanha depende de os produtos estarem à disposição. Agora, a esperança fica com a Sputnik VR, que tem alto índice de sucesso entre as pessoas que a receberam. Que assim seja! (Graziella Antonelli, Farroupilha/RS)