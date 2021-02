Ainda o Esqueletão

prefeitura está à espera de um novo mandado Jornal do Comércio, edição de 29/01/2021), para desocupação do prédio. O pior é que o edifício de incríveis 19 andares (por que não limitar a altura no Centro em no máximo 15 andares?) tem laudo apontando até o risco de desabamento. Espero que o prefeito Sebastião Melo (MDB) consiga uma solução definitiva para aquele monstrengo em Porto Alegre. (Marco Antônio César de Castro) Quem mora em Porto Alegre conhece, desde muitas décadas, o esqueleto de um edifício no Centro da Capital, na rua Marechal Floriano quase esquina com a Otávio Rocha. Idas e vindas na Justiça, e a, edição de 29/01/2021), para desocupação do prédio. O pior é que o edifício de incríveis 19 andares (por que não limitar a altura no Centro em no máximo 15 andares?) tem laudo apontando até o risco de desabamento. Espero que o prefeito Sebastião Melo (MDB) consiga uma solução definitiva para aquele monstrengo em Porto Alegre. (Marco Antônio César de Castro)

Reformas

Muito oportuno o editorial do JC (edição de 3/2/2021), sobre a necessidade de os chefes da Câmara Federal e Senado se juntarem a todos que propugnam pela urgência de reformas no País. Perdemos muito tempo, resultando em prejuízos agravados pela pandemia que paralisou a economia. É hora de reagir, trabalhar pelo Brasil e como diz o fecho do texto: "O Brasil precisa demais delas (reformas) para tentar reequilibrar as finanças e voltar a sonhar com o progresso". (Gilberto Jasper, jornalista, Porto Alegre)

CRLV

Facilitou para quem? Em relação à nota "" (coluna Observador, Jornal do Comércio, 04/02/2021), sobre o CRLV das empresas, é necessário ir até o CRVA para a emissão do documento. É extremamente burocrático, pois temos que levar a documentação da empresa e procuração conforme o caso. Por que as nossas autoridades não autorizam também no formato digital e/ou a impressão. Sempre é só burocracia... no mínimo. (Vanius Silva)

Montadoras e subsídios

Tributação e inovação automotiva O artigo "" (coluna Opinião Econômica, Jornal do Comércio, 15/01/2021) aborda vários aspectos relacionados com a saída da Ford. De fato, os excessivos subsídios concedidos durante décadas favoreceram o aumento da produção de veículos e grandes lucros enviados ao Exterior, para seus acionistas. Agora, com as vendas caindo, em especial para as indústrias que não se modernizaram, aquela abandona o Brasil, agravando nosso já calamitoso desemprego. Só faltou lembrar que além da poluição e do congestionamento, aqueles benefícios podem ser melhor direcionados, pois devido à robotização, os postos de trabalho são ínfimos proporcionalmente ao faturamento. (Adelino Soares, advogado)

Congresso Nacional

Foram tantas histórias sobre a eleição dos novos presidentes da Câmara Federal e do Senado que pensei que os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro ficariam em último lugar. Mas, eles venceram. Agora, alguns estão falando sobre discursos dos vitoriosos, feitos há quase 10 anos. É uma situação de crítica pela crítica, sem fundamento. (Cleonice Maria Quintana, Canoas/RS)