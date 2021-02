coluna Começo de Conversa Jornal do Comércio, edição de 03/02/2021). Urge a retomada desse segmento, principalmente para o transporte de cargas a longa distância, pois é econômico, tem menos impacto ambiental, reduz acidentes, diminuirá a dependência aos caminhoneiros e possíveis ameaças de pararem o País com uma greve. (Denise Goulart de Munhós) Realmente foi um retrocesso a extinção ou a reduzida utilização do transporte ferroviário (Fernando Albrecht,, edição de 03/02/2021). Urge a retomada desse segmento, principalmente para o transporte de cargas a longa distância, pois é econômico, tem menos impacto ambiental, reduz acidentes, diminuirá a dependência aos caminhoneiros e possíveis ameaças de pararem o País com uma greve. (Denise Goulart de Munhós)

Falta de ferrovias II

Ótima coluna. E, onde estão os trens gaúchos? Por que não resgatar o transporte ferroviário no Rio Grande do Sul? (Walter Doege)

Pensar a cidade

Plano Diretor de Porto Alegre terá mais dois anos de debates Excelente a matéria "" (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comécio, 04/02/2021)! Informação de qualidade que não se encontra em outros espaços de mídia. Parabéns, Bruna Suptitz, seguimos acompanhando atentamente tua coluna, de muita importância para Porto Alegre. (Luciano Joel Fedozzi)

Pensar a cidade II

Mais uma vez, matéria consistente. JC atento às coisas da cidade. Parabéns. Eu sugiro uma mesa redonda para falar do Plano Diretor. Não esquecer que no ano que vem nossa capital comemora 250 anos. (Adeli Sell, ex-vereador de Porto Alegre, PT)

Cinema

nesta Palavra do Leitor coluna publicada no dia 22 de janeiro O leitor Paulo Roberto Chedid,(edição de 01/02/2021), que fez sua opção como espectador e admirador de Ingmar Bergman, escreve lembrando que não citei o grande cineasta sueco na. Ocorre que destaquei o autor de Gritos e sussurros e A flauta mágica, classificando-o como o maior de todos. (Hélio Nascimento, colunista de cinema do JC)

Navegantes

Uma festa mais do que tradicional em Porto Alegre, a de Nossa Senhora dos Navegantes, foi interrompida por conta da pandemia. Uma pena, pois eu me acostumei, desde criança, a ver até mesmo a procissão fluvial no Guaíba. Era uma festa, com muita melancia. Mas, não se podia misturar com vinho, pois a lenda urbana era de que, aí, a pessoa morreria... (José Luiz B. Paranhos, Porto Alegre)

Leite condensado

Quanta celeuma pela aquisição de alimentos para suprir refeições de 100 mil recrutas do Exército. (Telmo C. da Silva, Porto Alegre)