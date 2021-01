ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho Há muitos anos que se fala na. Com a administração da Fraport, organização alemã, espero que isso saia mesmo. Será muito bom para o Rio Grande do Sul. (Telmo Gabardo Mendes)

Procissão de Navegantes

procissão dos Navegantes não será realizada Uma pena que por causa da pandemia da Covid-19 a. É a principal festa religiosa de Porto Alegre, eu a assisto desde que sou criança, levada pelos meus pais. Milhares de pessoas iam acompanhar a santinha, e eu ainda via a procissão fluvial imponente, nas águas do Guaíba. Mas, se Deus quiser, em 2022 poderemos acompanhar tudo. (Cristina C. Harrys, Porto Alegre)

Ano Novo

Ford fecha três fábricas no Brasil Yoki fechará fábrica em Nova Prata Estamos apenas na primeira quinzena de 2021, e somos brindados com estas manchetes: "e demite 5 mil;e demitirá 300 funcionários; Consórcio nova ponte do Guaíba demite 300 trabalhadores; Banco do Brasil anuncia PVD e fechará 361 unidades, entre agência e postos de atendimento". Quem pode ser feliz com umas "boas novas" dessas? Os milhões de votos de um Feliz Ano Novo já viraram fumaça. As esperanças de dias melhores já foram para o espaço, enquanto os de Brasília não estão nem aí, o Guedes de férias, o Capitão presidente brigando com o Doria para ver quem vai se vacinar primeiro, e a Covid-19 matando mais de mil por dia! Pobre Brasil 2021! (Lauro de Wallau, Cerro Largo/RS)

IPTU no Litoral

Correios estarem demorando na entrega Reclamei, nesta coluna (edição de 21/01/2021), sobre osde correspondências em Porto Alegre. É que muitos que recebiam em casa o boleto para pagamento do IPTU nas praias ficaram sem ter como aproveitar o desconto oferecido por prefeituras do Litoral Norte. Em Imbé, onde veraneio, havia muitos indo até a prefeitura, como eu, em busca da segunda via do boleto do IPTU, que vencia na sexta-feira, 22, com desconto. Mas, informaram-me que, dois dias antes, o carnê do IPTU foi entregue em meu edifício. Ainda bem. (Jandira Luzimar Ferreira)

Aborto

Quatorze semanas são três meses. Tirar a vida de um bebê de três meses não tem justificativa, nem falta de dinheiro nem "ser dono do corpo". São bebês; são pessoas. Espero que no "debate" sobre o aborto que foi mencionado no Jornal da Lei, esse fato seja levado em conta. Aborto é tão cruel quanto pena de morte, e mais injusto, pois o bebê-réu nem pode se defender. (Cândida Castro, assistente-administrativa)