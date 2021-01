Os cafés estão proliferando em Porto Alegre (Jornal do Comércio, caderno GeraçãoE, edição de 14/01/2021). Nos filmes norte-americanos não há cena, principalmente em delegacias ou salas policiais em que os agentes não estejam com uma xícara de café na mão. Boa propaganda para nós, do Brasil, grandes produtores de café. (Paula Romanov) , caderno GeraçãoE, edição de 14/01/2021). Nos filmes norte-americanos não há cena, principalmente em delegacias ou salas policiais em que os agentes não estejam com uma xícara de café na mão. Boa propaganda para nós, do Brasil, grandes produtores de café. (Paula Romanov)

IPTU no Litoral

Com os Correios segurando por duas semanas ou mais a entrega das correspondências em Porto Alegre, muitos que recebiam em casa o boleto para pagamento do IPTU nas praias ficaram sem ter como aproveitar o desconto oferecido pelas prefeituras do Litoral Norte. Daí que em muitas prefeituras ocorreu ajuntamento de veranistas em busca da segunda via do boleto do IPTU, que geralmente, no Litoral Norte, têm prazo maior do que aquele do IPTU de Porto Alegre. (Jandira Luzimar Ferreira)

Freeway

Outros leitores já colocaram aqui a irresponsabilidade de muitos motoristas na BR-290, a freeway. Depois de alguns dias no Litoral Norte, voltei no último domingo e o que vi foram veículos andando no acostamento, o que estava permitido apenas em certos trechos (aliás, o que não entendi...). Mas os veículos passavam a até 120 quilômetros horários, quando o máximo permitido no acostamento é de 70 km/h. Um perigo para eles e os demais veículos. (Sílvio Miron, Porto Alegre)

Empresas&Negócios 20 anos

Parabéns ao Jornal do Comércio pelos 20 anos do caderno Empresas & Negócios! Uma publicação que impulsiona o desenvolvimento da nossa economia, estimulando o ecossistema de inovação. Nestas mais de mil edições, muita informação de qualidade para quem quer empreender e gerar oportunidades. (Cezar Augusto Gehm Filho)

A longevidade do caderno Empresas & Negócios é resultado de um trabalho criterioso, de qualidade e de profundidade, que transformou este suplemento em instrumento obrigatório de consulta. Parabéns aos colaboradores e à direção do JC pelo incansável esforço de aperfeiçoamento que resulta, a cada edição, em um produto de excelência que orgulha a todos os gaúchos. (Tenente-Coronel Zucco, deputado estadual/PSL)

Parabenizo à equipe envolvida no Empresas & Negócios pelo excelente trabalho desenvolvido nesses 20 anos de história. Também me sinto honrado de fazer parte desta trajetória, ao ter contribuído em reportagens e ter sido um dos entrevistados da página Com a Palavra. Vida longa ao caderno e ao Jornal do Comércio, referência como veículo de economia e negócios. (João Carlos de Oliveira Jr., GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação)