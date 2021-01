Empresas&Negócios 20 anos

Jornal do Comércio - pelos Escrevo para parabenizá-los - e a todo time do- pelos 20 anos do caderno Empresas & Negócios . Um suplemento de qualidade ímpar, redigido por profissionais que contribuem com o desenvolvimento do Estado por meio do jornalismo econômico e corporativo especializado. Que o Empresas & Negócios tenha vida longa, sempre levando a informação necessária para que os empreendedores gaúchos possam tomar decisões relevantes. (Anderson Trautman Cardoso, presidente da Federasul)

Parabéns ao Jornal do Comércio pelos 20 anos do caderno Empresas & Negócios. Informação de credibilidade é fundamental para impulsionar empresas em crescimento que querem contribuir para a economia do nosso País. (Eduardo Afonso, Endeavor RS)

Parabéns ao Jornal do Comércio pela trajetória de duas décadas do caderno Empresas & Negócios. Uma publicação que é referência para o jornalismo de qualidade e que fomenta o desenvolvimento da nossa economia. Até aqui, foram mais de mil edições nas quais pudemos acompanhar reportagens relevantes sobre setores importantes da economia. Desejo sucesso a todos! (Ilse Guimarães, superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçado e Artefatos - Assintecal)

O Empresas e Negócios empresta um olhar visionário a partir de um conteúdo especializado e qualificado não apenas em gestão empresarial e mercados, mas também com uma abordagem estratégica em economia, oportunidades e inovação. Ao longo desses 20 anos, se tornou uma importante fonte de informação e leitura obrigatória para empresários, executivos e profissionais de diversos segmentos. Parabéns à equipe do Jornal do Comércio!. (Eduardo Bier Corrêa, presidente da Associação Hospitalar Moinhos de Vento)

Parabenizo toda equipe Jornal do Comércio nesta data em que o caderno Empresas & Negócios completa 20 anos! Referência no jornalismo econômico gaúcho, o caderno sempre abordou temas de interesse para o desenvolvimento dos principais setores da economia, como o da saúde. A valorização de iniciativas de negócios que acreditam no nosso Estado é um incentivo para todos nós. Vida longa e parabéns à toda a equipe pelo compromisso com a informação correta. (Sérgio Oliveira, CEO do Laboratório Mont'Serrat)

Parabenizo o Jornal do Comércio pelo aniversário do Empresas & Negócios. Há 20 anos, a publicação entrega informação de qualidade para nossos empresários, contribuindo para tomada de decisões e, consequentemente, para a economia do nosso Estado e do nosso País. (Juliana Della Valle Biolchi, diretora-geral da Biolchi Empresarial)

Empreender é verbo fundamental para mover o Estado e o Brasil nos caminhos do desenvolvimento. Parabéns ao caderno Empresas & Negócios por ser testemunha e incentivador dos avanços de quem move nossa economia. Que venham muitas décadas mais deste bom jornalismo! (Maristela Bravo, interventora substituta da Aplub Capitalização S/A)