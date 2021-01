"Lupicínio Rodrigues, um compositor popular de diversas facetas" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comrécio, 15/01/2021). Lindo texto. Retrato fiel de um ícone porto-alegrense. Ele compunha e cantava com amor! (Sabrina De Souza Aguiar) ). Lindo texto. Retrato fiel de um ícone porto-alegrense. Ele compunha e cantava com amor! (Sabrina De Souza Aguiar)

Balança comercial

Em meses tão problemáticos como os que estamos vivendo desde 2020, eis que o Brasil teve superávit de US$ 51 bilhões na balança comercial. É uma ótima notícia (Jornal do Comércio, página 6, edição de 05/01/2021). Em meio ao pavor que a segunda onda do coronavírus está trazendo ao Brasil, é uma boa notícia que serve até para acalmar um pouco. (Belinha de Ramos, Porto Alegre)

IPTU Verde

Caso seja mesmo implantado o IPTU Verde em Porto Alegre, será uma bênção para a cidade, tão maltratada e com uma visão muito feia. Estamos precisando que todos os porto-alegrenses ajudem a manter a cidade limpa, pavimentem calçadas em frente às suas moradias, cuidem mais da limpeza pública, pois só assim teremos uma Porto Alegre mesmo alegre. (Anamélia Ferraz)

Estado e desigualdades

Excelente e oportuno o contraponto do advogado Sillas Neves (Jornal do Comércio, 11/01/2021) à falácia sobre a suposta evidência do "papel do Estado como redutor das desigualdades". Esta afirmação não encontra respaldo na realidade. Vejamos: (1) o Estado não produz um centavo de riqueza - todo o dinheiro do Estado foi gerado pela iniciativa privada na forma de impostos; (2) as médias salariais da União são 67% acima da média salarial da iniciativa privada (e a dos estados, 30% acima); 70% do funcionalismo público está entre os 10% mais ricos da população. E (3), mais importante, é o fato de que a população mais pobre compromete a maior proporção de sua renda com impostos (através da tributação indireta embutida na aquisição de alimentos, vestuário, transporte e bens de consumo). Em resumo, o dinheiro é subtraído principalmente da população mais pobre para remunerar boa parte dos 10% da população mais rica. O fato é que o Estado é um imenso mecanismo de concentração de renda, o contrário do que é propalado principalmente por corporações interessadas tão somente na manutenção de seus privilégios. (Darlei Worm Jr.)

Aborto

Há muita discussão aqui no Brasil sobre a legalização do aborto. Sou contra, pois nasci, há mais de 80 anos, porque minha saudosa mãe quis, embora todas as sugestões de familiares para que ela abortasse, pois poderia morrer no parto, com os problemas cardíacos que tinha. Ela disse que, então, morreriam ela e o nenê, que fosse. Não morreu, eu nasci e ela foi morrer dormindo, o coração parou quando eu já tinha 41 anos. Abortar é algo muito problemático e triste. (Romualdo Fioravante Monteiro)