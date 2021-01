Yoki em Nova Prata

Yoki vai encerrar atividades em fábrica de Nova Prata e demitir 300 funcionários Jornal do Comércio, 12/01/2020). O fechamento faz parte de uma reestruturação que tem o objetivo de ampliar a capacidade produtiva, otimizar a cadeia operacional da companhia e oferecer um melhor nível de serviços aos clientes no Brasil, um dos mercados prioritários para a organização. A estratégia visa acelerar o crescimento dos negócios da empresa no País. (Gerson Riebisch de Figueiredo) " (, 12/01/2020). O fechamento faz parte de uma reestruturação que tem o objetivo de ampliar a capacidade produtiva, otimizar a cadeia operacional da companhia e oferecer um melhor nível de serviços aos clientes no Brasil, um dos mercados prioritários para a organização. A estratégia visa acelerar o crescimento dos negócios da empresa no País. (Gerson Riebisch de Figueiredo)

Retomada de contratos

Todas as mudanças trabalhistas feitas ainda em 2020 para minorar os problemas causados pela pandemia do coronavírus na economia brasileira não estão mais valendo. É o caso dos contratos de trabalho entre empresas e empregados que devem ser retomados integralmente (Jornal do Comércio, edição de 07/01/2021). Embora se elogie a iniciativa governamental, as empresas têm que retomar, integralmente, os contratos, sem redução de jornada e de salários. (Miguel Roballo, Porto Alegre)

Precauções

Todas as medidas de precaução contra o contágio pelo coronavírus continuam valendo e sendo quase as mesmas, ou seja, uso de máscara, distanciamento social e evitar aglomerações, além de lavar as mãos seguidamente (Jornal do Comércio, GeraçãoE, edição de 07/01/2021). É o que todos os infectologistas, inclusive do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, têm recomendado, com muita razão. Prova são os supermercados, que seguem essas regras e não têm, até agora, registrado contaminações coletivas nem dos seus funcionários e nem dos seus clientes. (Anamaria Centeno, Porto Alegre)

Feriados

Mesmo que para o comércio e a indústria isso não seja lá muito bom, Porto Alegre terá feriados prolongados em 2021, os feriadões que tanta alegria trazem para muitos, pelo descanso e a mudança de ares. Serão eles a Revolução Farroupilha, numa segunda-feira, 20 de setembro, a Proclamação da República, em 15 de novembro, também numa segunda-feira, enquanto o 1º de Maio, Dia Mundial do Trabalho, e o Natal cairão em um sábado. (Marco Túlio Rivaldin)

Mega Sena

Sorteio da Mega da Virada entregou mais de R$ 160 milhões apenas a duas pessoas, após arrecadar quase R$ 1 bilhão de dezenas de milhões de brasileiros. Assim, só contribuiu para aumentar a desigualdade social. A Caixa deveria fixar um limite, por exemplo, de R$ 30 milhões, e distribuir o excesso por quem acertar cinco dezenas, beneficiando centenas que ora apenas recebem pequenas quantias. (Adelino Soares, advogado)