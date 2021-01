publica decreto que amplia exigências sanitárias Jornal do Comércio, edição de 11/01/2021). Quem apoia a reabertura, com rigorosos protocolos de proteção à saúde, parece que é apologista da Covid-19. Isso é um pensamento errado. O que se quer é a volta de serviços, comércio e indústria, a fim de que a economia não continue a sofrer, a desempregar e fazer cair a arrecadação municipal e estadual aqui no Rio Grande do Sul. É simples assim. Vamos parar de dizer que é porque se deseja que todo mundo seja infectado e a maioria morra pela Covid-19. Basta de radicalismo. (Círio Marconzer de Pádua, Porto Alegre) Bandeira laranja flexibiliza normas na Capital. Para evitar contaminação em estabelecimentos, a prefeitura de Porto Alegre, edição de 11/01/2021). Quem apoia a reabertura, com rigorosos protocolos de proteção à saúde, parece que é apologista da Covid-19. Isso é um pensamento errado. O que se quer é a volta de serviços, comércio e indústria, a fim de que a economia não continue a sofrer, a desempregar e fazer cair a arrecadação municipal e estadual aqui no Rio Grande do Sul. É simples assim. Vamos parar de dizer que é porque se deseja que todo mundo seja infectado e a maioria morra pela Covid-19. Basta de radicalismo. (Círio Marconzer de Pádua, Porto Alegre)

Vacinação

Na minha família, em muitos vizinhos e conhecidos sei que todos querem ser vacinados. O medo do coronavírus é uma realidade e a contaminação que está ocorrendo novamente deixa todo mundo com medo. O que se quer é uma vacina com segurança de que evitará a contaminação. (Joelma Brites, Porto Alegre)

Vacinação II

Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana devem montar um Plano B, caso o governo federal não garanta vacinas para toda a população. É muito importante. (Juremir Gonçalves Dutra)

Ford

A Ford saiu do Brasil por vários motivos, estava perdendo a concorrência para outras marcas, nada a ver com isenções, mesmo sendo importantes. As inovações com os carros elétricos começaram a ser uma realidade, o uso de aplicativos para o transporte pessoal, aluguel de carros aumentando, enfim, tudo que é modernidade e só agora a Ford se deu conta. (José H. da Rocha)

Theatro Sete de Abril

Inaugurado em 1834, o Theatro Sete de Abril de Pelotas está interditado desde março de 2010, por conta de problemas estruturais. Agora, após alterações, o projeto de restauração foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A data para a entrega da obra está marcada para o aniversário de Pelotas, em julho deste ano. (Leon Sanguiné, jornalista, Pelotas)

Finanças de Porto Alegre

Há controvérsias quanto às finanças do município de Porto Alegre informadas pelo ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). As condições não estariam tão catastróficas como alardeou quando assumiu, em 2017, e nem tão boas no momento em que entregou o comando da cidade, em 1° de janeiro. Seria recomendável a revelação dos números, avalisados pela Câmara de Vereadores, a fim de conhecermos a verdade. (Roberto Fissmer)