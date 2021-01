Contratos de trabalho

Contratos que foram reduzidos ou suspensos na pandemia devem ser retomados integralmente Jornal do Comércio, edição de 07/01/2020). Acho um absurdo o governo suspender estas medidas de proteção ao emprego. Como os professores da rede particular vão sobreviver com as escolas fechadas, e sem receber as mensalidades dos pais? O governo vira as costas e fala que está tudo bem, quando o povo mais precisa. Lamentável. (Andreia Sales) " (, edição de 07/01/2020). Acho um absurdo o governo suspender estas medidas de proteção ao emprego. Como os professores da rede particular vão sobreviver com as escolas fechadas, e sem receber as mensalidades dos pais? O governo vira as costas e fala que está tudo bem, quando o povo mais precisa. Lamentável. (Andreia Sales)

Transporte público

No domingo, em que pese o comércio estar liberado em Porto Alegre, logo, envolvendo muitos trabalhadores, às 21h não havia transporte público disponível (conforme previsto na tabelas de horário). Paradas do corredor de ônibus da Protásio Alves estavam cheias, e trabalhadores retornando à casa a pé. (Suzana Gastal, Porto Alegre)

Mobilidade Urbana

Sabemos que a mobilidade urbana é um dos maiores problemas de Porto Alegre. O novo secretário possui know how no assunto, pois, como deputado estadual esteve na Europa conhecendo modais e métodos de transporte urbano. Daí podem surgir alternativas para modernizar a Capital. O transporte por ônibus está ultrapassado neste modal, seria o momento de projetar um futuro com o governo federal, Estado, município e empresários consorciados para a cidade, como um metrô ou um aeromóvel, ambos são viáveis técnica, física e financeiramente. Precisamos mudar a nossa política para uma visão realista da mobilidade do transporte e do meio ambiente. (Marcelino Pogozelski, presidente do Sintran)

Estados Unidos

Os norte-americanos, sempre se achando como os melhores cidadãos do mundo, protagonizaram um fiasco e uma bagunça generalizada no Congresso, em Washington. Tudo por conta do presidente Donald Trump, que perdeu, mas não aceita o resultado das eleições. Se fosse no Brasil ou em qualquer país da América Latina, aí seríamos chamados de ignorantes, subdesenvolvidos e outros adjetivos. Nada como um dia depois do outro... (Patrícia Rubenlar, Canoas/RS)

Voto eletrônico

Incoerente e cínico o presidente do TSE quando diz que lida com fatos e provas ao responder críticas do presidente da República ao voto eletrônico no Brasil. O que se pleiteia é a obtenção da "prova" de que o meu e o seu voto foram contados como tal ao recebermos o comprovante físico do mesmo em ato contínuo ao sufrágio. Alegam custos elevados para a emissão do comprovante do voto em papel, custo este que mingua frente ao das benesses do STF e da máquina pública. (Paulo de Araujo Carvalho, médico)