Jornal do Comércio, 07/01/2021), apontando e visitando locais para curtir em isolament Para quem é amante da vida natural, do contato com a natureza, foi excepcional a reportagem do GeraçãoE (, 07/01/2021),o e em contato com a natureza no Rio Grande do Sul. Nosso Estado tem muitas opções, geralmente desconhecidas do público, daí a importância da divulgação. (Norma Gentili, Taquara/RS)

Agronegócio

Parabéns pela excelente cobertura que vem sendo oferecida aos leitores do Jornal do Comércio no agronegócio. Além das boas matérias, a facilidade do QR Code é uma ótima iniciativa. Quanto mais especialização nesse importante segmento, melhor para o setor e prestígio para o jornal. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Muro da Mauá

na coluna Começa de Conversa Esclarecedoras as notas do jornalista Fernando Albrecht(Jornal do Comércio, 07/01/2021), sobre o Muro da Mauá. Porto Alegre, 30 anos antes do muro e com cerca de 400 mil habitantes, ficou debaixo d'água por duas semanas, sem luz (Usina do Gasômetro, a carvão, foi inundada), sem água encanada (Hidráulica do Moinhos de Vento, sem energia, parou) e sem bondes, o único transporte coletivo daqueles anos. Logo depois, foi assinado convênio entre União, Estado e Porto Alegre para um sistema de proteção contra as cheias, que só saiu 30 anos após, onde o Muro da Mauá e as elevadas da Beira-Rio e da Castelo Branco seriam também diques de proteção contra as cheias. Passando por elas, vê-se que estão bem mais altas do que o nível do Guaíba, protegendo a cidade. Em cima do Muro da Mauá, avenidas ligando a Castelo Branco com a Beira-Rio. O estaqueamento foi feito, mas as avenidas não saíram, por causa do Trensurb, que avançou além do que era previsto. (Maria Alzira de Albuquerque, Porto Alegre)

Acidentes de trânsito

Pertinente a notícia que mostrou números ligados aos acidentes de trânsito, na edição de 5 de janeiro do Jornal do Comércio. Muito mais do que salientar e contextualizar, ela serve também para provocar uma reflexão sobre os perigos no trânsito e os danos que um acidente produz, direta ou indiretamente, aos envolvidos. Respeito à sinalização e responsabilidade ao volante podem salvar vidas e evitar custos à sociedade. (Murilo Dotto, jornalista, Bagé/RS)

Vacinas

Embora quase todas as expectativas sejam de que as vacinas, quando aplicadas, darão o ritmo da recuperação da economia do Rio Grande do Sul, quando já estamos no novo ano, penso que não será bem assim. A segunda onda do coronavírus está assustando mais do que a primeira, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. A vacinação em massa vai ajudar no ânimo, mas isso ficará para março em diante, no mínimo. (Maria Luiza de Mello, Porto Alegre)