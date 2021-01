Câmara de Porto Alegre

coluna Começo de Conversa Jornal do Comércio), os debates chegaram quase às vias de fato. (Célio Vieira de Castro) Com a divisão entre partidos na Câmara Municipal de Porto Alegre, tenho certeza de que este ano de 2021 terá muitos embates ríspidos no Legislativo. Na composição da Mesa Diretora, os partidos de oposição ficaram de fora. Já na primeira sessão do ano (, 04/01/2021 do), os debates chegaram quase às vias de fato. (Célio Vieira de Castro)

Mercado Público

Fez muito bem, embora as críticas, o prefeito Sebastião Melo (MDB) em liberar o Mercado Público para atender fregueses. Nasci e fui criada em Porto Alegre e lembro-me bem quando minha saudosa mãe, ao preparar quitutes por ocasião de aniversário de um dos filhos ou do meu pai, ia no Mercado. Lá encontrava tudo do bom e do melhor para fazer suas receitas muito deliciosas e inigualáveis, pelotense que era. Mercado Público é progresso para Porto Alegre, atração total. (Carmendora Barreto, Porto Alegre)

Revitalização do Centro

Tem razão o prefeito Sebastião Melo em começar a revitalização da cidade pelo Centro, que, ironicamente, teve seu processo de degradação acelerado justamente quando ganhou o sobrenome de Histórico. No entanto, parece que a revitalização não deve se limitar ao Paço Municipal, à Rua da Praia e aos dois monstrengos: o "Esqueletão" da Praça XV e à ruína nada histórica da esquina das ruas Riachuelo com Marechal Floriano. Aqui, da poluída e degradada avenida Salgado Filho, a gente ainda sonha com o projeto Portais da Cidade, do seu colega de partido, José Fogaça (MDB), nem que seja a longo prazo. Mas, a curto prazo, seria conveniente acionar o secretariado para a segurança das marquises dos prédios e, também, em relação à exigência do Plano Contra Incêndio das lancherias populares e dos prédios de apartamentos. (Sérgio Becker, Porto Alegre)

Freeway

Amigo meu que voltou de Torres na segunda-feira à noite, dia 4 de janeiro, para Porto Alegre disse que por pouco não ocorreu acidente grave, pois havia uma vaca perambulando na pista. Servidores da CCR Viasul alertavam os motoristas para o perigo, mas a situação ficou bem problemática. (Alexandre S. Viriato, Porto Alegre)

D'Alessandro

O craque argentino que saiu do Beira-Rio debaixo de elogios já assinou com o Nacional do Uruguai. D'Alessandro não negou que não estava sendo aproveitado no Internacional, pois somente entrava no segundo tempo das partidas, o que foi algo recorrente. Com 39 anos, o argentino ainda deverá brilhar no Uruguai, estando bem pertinho de Buenos Aires. (Nélida Ramos)