Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios Jornal do Comércio, edição de 04/01/2021). Uma boa matéria e que valoriza outro destino importante para o turismo gaúcho e nacional. (Álvaro D. Bernardes, Pelotas/RS) Quando quase todos só falam no Litoral Norte por ocasião do veraneio de 2021 após a pandemia, o Litoral Sul ganhou destaque, com as praias da Costa Doce, em Pelotas (Laranjal), Rio Grande (Cassino) e São Lourenço do Sul (, edição de 04/01/2021). Uma boa matéria e que valoriza outro destino importante para o turismo gaúcho e nacional. (Álvaro D. Bernardes, Pelotas/RS)

Desrespeito na praia

Impressiona a desobediência civil de grande parte dos veranistas. Apesar de vigorar lei federal e decretos estadual e municipal exigindo distanciamento social e uso de máscaras, Capão da Canoa, graças à omissão completa das autoridades, inclusive da Brigada Militar, se rendeu à vulgaridade e à falta de respeito. (Élio Spielmann, empresário)

Lei Kandir

Após anos de muita discussão, teorias e promessas, eis que o Rio Grande do Sul recebeu a primeira parcela de compensação pelas perdas da Lei Kandir, que isentou, durante anos, do ICMS as exportações gaúchas. São R$ 276 milhões, quantia que ajudará nas finanças do Estado. Que venham outros valores. (Leandro Peçanha de Mattos)

Zeladoria

Ouvi o novo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), falar bastante com relação aos cuidados básicos da cidade, os quais ele chamou de zeladoria. É isso mesmo que tem que ser feito, com os proprietários pavimentando e recuperando suas calçadas, o que é obrigação por lei há muitos anos, mas nem todos obedecem. Também Melo que mande sinalizar, horizontalmente, as vias públicas, com as faixas bem pintadas, facilitando o trânsito e evitando acidentes. (Marcondes Ferraz, Porto Alegre)

Secretários

Os secretários anunciados pelo prefeito eleito Sebastião Melo têm muita experiência na administração pública. Pelo que leio no Jornal do Comércio, são bons e têm tudo para fazer uma boa administração, o que todos nós, porto-alegrenses, queremos. (Waldemar Cristiano Menta)

Gás caro

O gás natural, que é o que usamos, segundo sei, em nossas moradias, abriu 2021 bem mais caro. É muito caro mesmo. Já reuni a família e pedi que o consumo de gás, começando pelos banhos, diminua bastante. (Jussimara Leite)