Muitas críticas quanto a uma comunicação difícil com seus auxiliares, vereadores da Capital e também com o público em geral. O fato que ficou, o melhor de tudo, é que o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) entregou a prefeitura de Porto Alegre com um superávit de R$ 201 milhões em 2020 (Jornal do Comércio, página 19, edição de 31/12/2020). Trabalhou em silêncio e fez aquilo que parecia impossível, equilibrar as finanças de Porto Alegre. Parabéns! (Túlio Fernandes)

Gestão Marchezan II

Parabéns ao Jornal do Comércio ao apresentar retrospectiva das realizações do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), faltou mais divulgação de parte da prefeitura no período dele. Pois fez muito na saúde, por exemplo, com horários maiores em alguns postos, na sinalização eletrônica das vias públicas e nas parcerias para serviços. Não houve maior divulgação e só agora, com a retrospectiva do JC, é que eu soube de tudo. (César Augusto Mercedes, Porto Alegre)

Gestão Marchezan III

Mesmo de saída da prefeitura de Porto Alegre, o prefeito Nelson Marchezan Júnior não parou de administrar a cidade. Também inaugurou posto de saúde e fez parcerias com empresas privadas, visando o melhoramento da estrutura da Capital. Merece cumprimentos. (Marlise Cabral)

Policiais nas praias

Veraneio em Cidreira há muitos anos, mas gosto de, vez que outra, percorrer as outras praias. Algo que gostei de ver foram carros da Brigada Militar circulando com dupla de policiais dentro, o que é melhor do que se fossem duplas paradas nas ruas, embora isso também seja importante. Segurança no veraneio é muito importante. (Luiza Prado Correa)

Máscara nas praias

As praias do Litoral Norte estavam com muita gente no final de semana do Ano Novo. Como era praia, poucos usavam máscaras, até porque tomar banho de máscara não dá, nem usando sunga ou biquíni. Depois, entretanto, não reclamem quando pegarem o coronavírus... (Eunice Rubemlar)

Retrospectiva

Boa a retrospectiva sobre esportes feita na última edição do ano do Jornal do Comércio ("Fatos históricos marcaram ano atípico nos esportes", página 23, edição de 31/12/2020). Bem feita e sintética. Muito boa mesmo. (Nelson Rubens Santoro, Porto Alegre)