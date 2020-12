acumulou alta de 23,14% Jornal do Comércio, página 6, edição de 30/12/2020). Essa é a má notícia para os inquilinos que, como eu, estão penando para pagar as contas, com dois filhos adultos desempregados. Além desta horrível pandemia, ainda temos que sofrer com a alta dos preços. Que ano terrível. (Anelara S. Curvello Soraya, Porto Alegre) Inflação do aluguel avança 23,14% no ano. O Índice Geral de Preços desacelerou em dezembro, registrando alta de 0,96%, depois de variar 3,28% em novembro. De janeiro a dezembro de 2020, o índice, que é usado como base para o reajuste dos contratos de aluguel,, página 6, edição de 30/12/2020). Essa é a má notícia para os inquilinos que, como eu, estão penando para pagar as contas, com dois filhos adultos desempregados. Além desta horrível pandemia, ainda temos que sofrer com a alta dos preços. Que ano terrível. (Anelara S. Curvello Soraya, Porto Alegre)

Praias

As praias do Litoral Norte e também do Litoral Sul, a Costa Doce, do Rio Grande do Sul estão com bastante movimento. Porém, muitos frequentadores não estão obedecendo os protocolos e espera-se que alguns não peguem Covid-19, um pavor que nos assusta ainda demais. (Natália Hentske)

Restrições no Estado

É inacreditável que um grupo de "técnicos" estabeleçam restrições ao uso das praias, local, sabidamente, saudável e arejado. Enquanto isso, o comércio, restaurantes, igrejas e todo e qualquer local que receba pessoas continuam funcionando. Para ter coerência, não poderíamos andar na Rua da Praia, na Padre Chagas, nos shoppings, etc. Começou o festival de absurdos dos "técnicos" do Estado com aprovação do governador e dos prefeitos. Passaram as eleições! (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro continua dando motivos para ser criticado. Agora, foi a declaração sobre a tortura que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu durante a ditadura militar. O presidente não tinha nada que opinar. Ex-presidentes e outros políticos caíram em cima dele. Presidente, deixe para lá os que foram de outros governos e cuide do seu. É o melhor que tem que fazer. (Gilda F. Manfroi Celeste)

Doação no IRPF

Muitas pessoas que conheço querem doar até 6% do seu futuro Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2021 para o Funcriança de Porto Alegre. Mas saber exatamente como fazer estava difícil. Espero que para 2021 a gente tenha mais esclarecimentos e orientações fáceis de entender. (Itamariza S. Lopes, Porto Alegre)

Correção

O impacto da Revolução de 1930 na cultura Em 1930, o Grande Hotel funcionava na esquina das ruas dos Andradas e Paysandú, hoje Caldas Júnior, e não mais no prédio do Clube do Comércio, como publicado no texto "" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 24/12/2020).