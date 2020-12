Jornal do Comércio (22/12/2020) evidenciam a rapidez dos avanços científicos. A primeira: " Covid-19 mata mais homens do que mulheres Duas matérias publicadas na mesma edição do(22/12/2020) evidenciam a rapidez dos avanços científicos. A primeira: "", apenas especula a causa desse fato. A segunda: "Mulheres têm melhor resposta imune à Covid-19" explica a razão do fato. A explicação, em síntese, é que as mulheres "modulam de uma forma diferente os genes do sistema imune". (Paulo Roberto Chedid, Porto Alegre, estudante)

PCCI

Na pandemia ficou difícil implantar e ter aprovado o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PCCI). Edifícios lançaram chamadas extras - caso do meu condomínio - mas não conseguiram finalizar junto a técnicos e empresas especializadas o projeto para que fosse encaminhado ao Corpo de Bombeiros. Mas é uma obrigação legal. Após a pandemia, o assunto voltará à baila. (César R. Tavares, Porto Alegre)

Clubes de praias

Os clubes de praias aqui no Rio Grande do Sul já estavam em baixa antes da pandemia do novo coronavírus. A juventude tem se reunido, nos últimos anos, em postos de gasolina ou em barzinhos da moda. Agora quero ver como ficarão eles, quando acabar a pandemia e mesmo antes, no veraneio, de agora até março, a alta temporada. Tramandaí, Torres, Capão da Canoa, Cidreira, Pinhal e outras praias ainda têm seus clubes praianos, geralmente, antes chamados de Associação dos Amigos da Praia, vindo depois o nome do balneário. Não será fácil manter os compromissos, com tantas ausências que ocorrerão e falta de frequentadores, com certeza. (Rose Marcantonio Ferrareto, Capão da Canoa)

Plataformas digitais

No Brasil, a proposta de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) está sendo elaborada pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), junto a especialistas em direito e economia, além de parlamentares, para ser encaminhada ao Congresso Nacional. A ideia de propor uma Cide é porque ela permite a destinação dos valores de sua arrecadação a um fim específico, que nesse caso, será um Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo. Se aprovada, a proposta deve estimular a produção de mais iniciativas de jornalismo e a ocupação dos chamados desertos de notícias, que são os municípios onde não existem veículos de imprensa, um total que ultrapassa 4 mil localidades. A proposta de taxação das grandes plataformas digitais é uma iniciativa global, coordenada pela Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ) e lançada em vários países pelas entidades sindicais filiadas à FIJ, como a Fenaj. (Maria José Braga, presidente da Fenaj)