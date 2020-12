Contas municipais

não estavam tão combalidas Para o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim (PP), as contas da prefeituracomo dizia o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) durante a sua gestão, nem tão saudáveis como diziam muitos candidatos ao Paço Municipal durante a campanha eleitoral de 2020. Somente quando chegar 2021 e no decorrer do ano é que veremos. Um mérito muito grande de Nelson Marchezan Júnior foi que ele pagou em dia nos últimos dois anos, incluindo o décimo-terceiro salário. Isso foi muito importante não só para os servidores municipais, ativos, aposentados e pensionistas, mas também para o comércio da Capital. (Victor S. Monteiro, Porto Alegre)

Bolsonaro

A mensagem de Natal do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michelle Bolsonaro foi muito bonita e equilibrada. Era isso que se queria e continua desejando que sejam as mensagens de um presidente da República. (Josué Madureira)

Pandemia

A pandemia e a variante do vírus identificada em alguns países, principalmente na Inglaterra, apavorou, novamente, meio mundo. O movimento nas ruas diminuiu e até a debandada, muito natural em outros anos, no rumo das praias do Litoral Norte caiu bastante em número. Todo mundo está com muito medo e com razão. (Maria Helena Siqueira Ramos, Ivoti)

Clima

O clima está mesmo destemperado e não é só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul temos dias muito quentes seguidos de noites bem frias, até com o uso de cobertores para se poder dormir. E tem gente que não liga para os debates mundiais em torno do clima, que está sofrendo mudanças bem claras. (Flávio Roberto M. Quadros, Porto Alegre)

ERS-118

Parabéns ao governo do Estado, ao atual e ex-governadores. Apesar do atraso, está pronta a duplicação da ERS-118. Importante ligação na Região Metropolitana, levou anos para ser concluída. Ajudará no progresso da região por onde passa. (José Carlos Mello)

PCCI

Na pandemia ficou difícil implantar e ter aprovado o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PCCI). Edifícios lançaram chamadas extras - caso do meu condomínio - mas não conseguiram finalizar junto a técnicos e empresas especializadas o projeto para que fosse encaminhado ao Corpo de Bombeiros. Mas, é uma obrigação legal. Após a pandemia, o assunto voltará à baila. (César R. Tavares, Porto Alegre)