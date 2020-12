Novo vírus

Agora apareceu um novo tipo Jornal do Comércio, página 19, Edição de 22/12/2020). Passageiros que passaram pelos países em que o novo bicho traiçoeiro foi detectado não podem mais entrar em outros. A Inglaterra, então, está bloqueada. Recém as empresas aéreas estavam se recuperando e vem esse descalabro. É mesmo um ano 2020 para ser esquecido. (Noeli Cervantes, Porto Alegre) Esse coronavírus já está demais., chamado de nova cepa pelos infectologistas (, página 19, Edição de 22/12/2020). Passageiros que passaram pelos países em que o novo bicho traiçoeiro foi detectado não podem mais entrar em outros. A Inglaterra, então, está bloqueada. Recém as empresas aéreas estavam se recuperando e vem esse descalabro. É mesmo um ano 2020 para ser esquecido. (Noeli Cervantes, Porto Alegre)

Natal

No Natal, em cada coração há um enorme desejo de felicidade e alegria! Lares se iluminam numa magia sem qualquer maldade, No íntimo de cada um de nós está o sentimento mais puro. Aquele que norteia o significado verdadeiro da comemoração. Natal é época de presentear as pessoas com sinceridade, amor, carinho, com palavras de sabedoria que possam abrir os olhos daqueles que ainda não conseguem ver a beleza dessa data tão especial. A melhor mensagem de Natal é aquela que sai do silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal a todos! (Danilo Guedes Romeu, aposentado)

Freeway

A nova concessionária da BR-290, a popular Freeway, a CCR ViaSul, está fazendo um bom trabalho. Limpeza seguida no capinzal que aparece na rodovia, novos postos de pedágio liberando moradores de Gravataí de pagar pedágio, e com trabalho de manutenção das pistas. (Gilson Gomes Romero, Cachoeirinha/RS)

Meio ambiente

Em tempos de boas práticas ambientais, uma empresa da Capital cobrou R$ 600,00 para trocar o catalisador de um carro com 16 anos de idade. Disse o mecânico: Em carros velhos como o do senhor (!), não se costuma colocar catalisadores novos. A gente faz uma emenda... por R$100,00. Respondi em um tom baixo e constrangido: Sim e como fica a poluição? A resposta final: Eles não têm muita...(?). Só colocamos nos anos 2000 em diante quando é obrigatório. Porque acende a luzinha. Mas, a gente sempre dá a opção, o catalisador novo custa R$ 600,00. Reflito: Como fazer a nossa parte diante dos valores cobrados? Ah, o jeitinho brasileiro... (Luis Antonio Dornelles, professor)

Aumento de ICMS

Sustentabilidade do Estado, da forma proposta pelo governador, é um engodo semelhante ao da CEEE-D. A tão propalada negociação até o momento não existe. Negociação pressupõe cedência igualitária das partes. Se o governo almeja aumentar a arrecadação em valores acima de dois bilhões, cabe a ele reduzir gastos e despesas na mesma proporção. O que está posto foi diminuir apenas parte do aumento absurdo que se pretende, com o propósito de sensibilizar deputados contrários à medida. (Élio Spielmann, empresário, Teutônia/RS)