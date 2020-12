matéria do Geraldo Hasse sobre o grande Noel Guarany Jornal do Comércio). Este espaço do caderno Viver tem proporcionado excelentes reportagens, escritas pelos melhores repórteres que temos. Parabéns! (Henrique de Freitas Lima, cineasta e advogado especializado em Cultura, Esportes e Terceiro Setor) Excelente a(Reportagem Cultural, caderno Viver, edição de 18/12/2020 do). Este espaço do caderno Viver tem proporcionado excelentes reportagens, escritas pelos melhores repórteres que temos. Parabéns! (Henrique de Freitas Lima, cineasta e advogado especializado em Cultura, Esportes e Terceiro Setor)

Beethoven

Cumprimento o advogado Nei Rafael pelo seu artigo sobre o grande Ludwig van Beethoven, registrando os 250 anos do nascimento do magistral compositor. Li o artigo no site do Jornal do Comércio. (Cláudia R. Laguardia)

Clube Comercial de Pelotas

Estão em andamento as obras de restauro do Clube Comercial de Pelotas. Um lindo patrimônio histórico, bem no centro da Princesa do Sul. O prédio estava quase colapsando. O telhado havia desabado em algumas áreas. Os poucos sócios conseguiram arrecadar capital, com a venda de um imóvel do clube e também com uma campanha de doações. Quem quiser colaborar pode utilizar o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), pela Lei Rouanet, abatendo do Imposto de Renda. (Hélio Freitag, jornalista, Pelotas/RS)

Produtos falsificados

Só agora as autoridades municipais e da polícia se deram conta de que a maioria, senão todos, os produtos vendidos nas ruas centrais de Porto Alegre são falsificados? A população sabe disso há muito tempo e continua, mesmo assim, comprando o que busca e encontra, geralmente por preços mais baratos do que se sabe. Isso prejudica o comércio legalmente estabelecido que paga impostos e gera empregos. (Mário Guimarães)

Vacinação

Criticaram tanto Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, que os dois apresentaram um forte plano de vacinação em todo o País, a partir de 2021. E usando todas as vacinas que estão se preparando para chegar, com aval da Anvisa. Tem gente que ficará falando sozinha. (Rubens Moreira, Porto Alegre)

Futebol

Tanto o Grêmio quanto o Internacional largaram bem nos campeonatos, mas agora estão fora da disputa da Libertadores e vão mal no Brasileirão. Isso talvez seja devido ao endeusamento que parte da imprensa faz das equipes da dupla Grenal, sem que isso corresponda à verdade. Se falassem menos, talvez ocorressem melhores resultados. E na reforma do Inter com a nova direção, que parem com esses salários absurdos, na base de R$ 200 mil por mês. (Lindomar Rezende, Taquara/RS)