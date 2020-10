Venda da Refap pode incluir indenização ao Rio Grande do Sul Jornal do Comércio, 15/10/2020), se considerarmos o valor dos terrenos nas proximidades em torno de R$ 140 mil com 300 metros quadrados, 580 hectares dariam mais de 13.500 lotes (descontando ruas), quase R$ 2 bilhões para o Estado, que tem uma divida de R$ 78 bilhões. Seria apenas para colocar as dívidas em dia, já que há parcelas não pagas da dívida. (Salviano Lima de Medeiros) Em relação à matéria "" (, 15/10/2020), se considerarmos o valor dos terrenos nas proximidades em torno de R$ 140 mil com 300 metros quadrados, 580 hectares dariam mais de 13.500 lotes (descontando ruas), quase R$ 2 bilhões para o Estado, que tem uma divida de R$ 78 bilhões. Seria apenas para colocar as dívidas em dia, já que há parcelas não pagas da dívida. (Salviano Lima de Medeiros)

Venda da Refap II

Está aí um exemplo do porquê as coisas não acontecem aqui no nosso Rio Grande. A burocracia já identificou uma maneira de tirar uma casca e inviabilizar o negócio da venda Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), inventando uma indenização pelo terreno. Para isso são muito criativos. (Clesio Franceschina)

Ônibus lotados

Os ônibus que servem na ligação entre Guaíba e Porto Alegre continuam operando com horários de sábados, pelo menos até esta sexta-feira, dia 16. Andam sempre lotados e os usuários pedem que a empresa aumente o número de viagens, para facilitar a locomoção. Tem muita gente que mora lá e trabalha em Porto Alegre, sofrendo com a lotação e as frequentes paralisações por conta da obra da nova ponte do Guaíba e acidentes. (Andrea Machado, Guaíba/RS)

Dinheiro na cueca

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) ser pego com dinheiro nas cuecas é o cúmulo da corrupção e que está em todos os círculos da vida nacional. E a corrupção nesse caso e em outros vêm da liberação rápida, sem burocracia, do dinheiro para o combate à Covid-19. Gente morrendo e os vigaristas roubando o dinheiro da cura e da prevenção. Vamos continuar com a Lava Jato, com o combate à corrupção, para que não venham, depois, com a lorota de que os Estados Unidos e o capitalismo são os culpados pela pobreza e o atraso do Brasil. (Márcio Vilalba)

Treinamento

Ainda bem que o Ministério Público do Trabalho (MPT) emitiu parecer em que requer a extinção ou a declaração de total improcedência da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) contra o Magazine Luiza por seu programa de trainee exclusivo para candidatos negros. O MPT também requer a rejeição do pedido de tutela de urgência. Segundo o órgão, não há "direito ou risco de violação de interesse protegido pelo ordenamento constitucional". Ainda bem que isso não prosperou, quando a ideia da empresa é justamente fazer inclusão social. A Justiça, em todos os seus ramos, está deixando muitos brasileiros contrariados, com razão. (André Júnior)