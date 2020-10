Comércio aberto

Parabéns à prefeitura de Porto Alegre., 08/10/2020). Não era mais possível continuar com tudo fechado ou com horários reduzidos. Neste final de semana, com o Dia da Criança e de Nossa Senhora Aparecida, feriado na segunda-feira, seria lastimável ver shopping centers fechados. Vamos manter os protocolos, como nos supermercados, que até passam álcool na maquininha do cartão de crédito antes de os clientes clicarem as suas senhas, além de não permitirem muita gente dentro, exigindo o uso de máscaras. (Bento Carlos de Freitas, Porto Alegre)

A causa do problema

(Página 4 do Jornal do Comércio, edição de 02/10/2020) dá verdadeira aula do que não se deve fazer para alcançar o crescimento econômico em nosso País, ao defender que o déficit fiscal é causado pela falta de crescimento, que na sua visão geraria arrecadação e superávits fiscais. Com isso, a gastança estatal fica liberada. A cereja do bolo da "utopia possível" é quando conclui que o Estado deve ser indutor e orientador do crescimento - talvez mirando o exemplo da Venezuela - e que não há exemplo no mundo que mostre que a redução do Estado levaria ao crescimento, com vistas cerradas para os fartos "cases" mundo afora. Ora, nós já conhecemos muito bem o que quer dizer "Estado indutor". Sua lógica é quase sinônimo de Estado corruptor, e sem falar que o Estado, seja aqui ou além mar, é sempre sinônimo de ineficiência quando empresário. Os últimos 25 anos já não nos ensinaram para não seguirmos mais o modelito? (Roque Carlos Ritter, advogado, Ivoti/RS)