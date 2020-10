a maioria, segundo li, não voltou Jornal do Comércio, página 20, edição de 06/10/2020). É uma situação que traz o que se vê por causa da pandemia, está todo mundo inseguro, ninguém sabe como será o dia de amanhã na questão da saúde pública. (Marinela Tobias de Tarso, Porto Alegre) Muitos pais estavam pedindo a volta das aulas presenciais aqui em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Mas a autorização foi dada e algumas,, página 20, edição de 06/10/2020). É uma situação que traz o que se vê por causa da pandemia, está todo mundo inseguro, ninguém sabe como será o dia de amanhã na questão da saúde pública. (Marinela Tobias de Tarso, Porto Alegre)

Volta às aulas II

Eu tenho filhos em escola privada, e lá foi feita uma pesquisa sobre o interesse dos pais no retorno. Eu fui uma que me pronunciei contrária e, até então, me sinto completamente respeitada pela instituição que, desde março tem atendido seus alunos com ensino remoto. (Denise Santos da Silva)

Poda de árvores

Moradores reclamam de podas de árvores no Centro de Porto Alegre Em relação à matéria "" (Jornal do Comércio, 07/10/2020), estão acabando com as árvores, e bem na época de procriação das aves. Devem ter destruído vários ninhos. (Paulo Flores)

Quarentena

Não dá mais para aguentar essa quarentena. Ficar em casa sem nada fazer é um martírio, pior ainda para os com mais de 70 anos, que é o meu caso. Espero que chegue logo uma vacina e que possamos voltar ao normal de antes da pandemia, seja esse normal novo ou, o melhor, para mim, o velho costume de sair, se comunicar, falar com as pessoas e andar nas ruas normalmente. (Itália Manta Froes, Porto Alegre)

Calor

O calor sufocante que assolou o Centro-Oeste do Brasil não ajudou muito para trazer chuvas e diminuir as queimadas na região. O Brasil está sendo criticado de tudo que é jeito pelos europeus na questão do clima e das queimadas. Mas o fogo tem liquidado com regiões grandes da Califórnia, e aí a culpa não é do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como aqui tudo é culpa do presidente Jair Bolsonaro... (Getúlio d'Ávila Monteiro)

Renda Cidadã

A importância do Programa Renda Cidadã para o País Sobre o editorial "" (Jornal do Comércio, 07/10/2020), a pandemia já acabou para muitos brasileiros. A maioria das pessoas que prestavam serviços com carteira assinada, agora estão prestando serviços informais e, além disso, estão garantindo uma renda extra com o auxílio emergencial. O Renda Cidadã é mais politicagem para eleição de 2022 do que realmente necessário. E o seu impacto só irá causar mais rombo nas contas públicas. (Giordano Figini)