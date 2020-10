Debate entre leitores

Jornal do Comércio pelas excelentes colocações de Ricardo Bergamini (sobre a quantidade de estatais no Brasil) e Paulo César Diamante (sobre o novo normal e o movimento em Porto Alegre), na coluna Palavra do Leitor Quero parabenizar opelas excelentes colocações de Ricardo Bergamini (sobre a quantidade de estatais no Brasil) e Paulo César Diamante (sobre o novo normal e o movimento em Porto Alegre),, edição de 05/10/2020. É assim que construímos uma sociedade, analista e justa. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi-RS)

Revista do Globo

Revista do Globo marcou época em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 02/10/2020). Moço, eu acompanhava e lia a revista, quando Porto Alegre ainda não tinha televisão e se movimentava pelos bondes. Nela se lia de tudo e tinha muitos escritores que se tornaram famosos. Achei interessante relembrar uma época tão importante da história da imprensa gaúcha. (Nelson Rivaldo da Motta)

Revista do Globo II

Bela reportagem! Bom recontar sempre a história de nossos grandes jornalistas e escritores! (Horst Eduardo Knak)

Iluminação

Andei à noite pela avenida Ipiranga e gostei demais da nova iluminação com lâmpadas Led. A via pública ficou bem mais clara. Porto Alegre merece melhoramentos em diversos setores e a iluminação é um deles. A cidade está ainda muito escura. (Cleo de Carli, Porto Alegre)

Volta às aulas

Em relação à matéria sobre volta às aulas presenciais (Jornal do Comércio, 06/10/2020), a abertura é obrigatória. Já o uso de máscara é opcional dos 6 aos 11 anos. Sem respeito nenhum a nossas vidas e das criancas da escola pública. (Marcinha Kopczynski)

Volta às aulas II

Maioria das escolas privadas de Porto Alegre não retornou às aulas presenciais " (JC, 06/10/2020). Uma vergonha as escolas não retornarem. Tiveram seis meses para se organizar. Um desrespeito ao contrato assinado no início do ano. (Fernando Lenhart Lopes)

Ministro do STF

Quanta matéria na imprensa do Centro do País tentando descaracterizar a nomeação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF). Isso é normal, e o indicado agora tem os atributos essenciais para o cargo e é desembargador. Querem mais o quê? (Roque C. Santoro)