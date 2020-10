Jornal do Comércio, página 8 Segundo o que se lê na edição de 02/10/2020 do, conclui-se que o governo do Estado, apesar da recente "reforma" que retirou da remuneração dos servidores do Executivo algumas parcelas e atingirá outras futuras, atribui a esta classe a culpa pelos desequilíbrios dos orçamentos gaúchos, deixando-os numa imagem incômoda perante o povo. Visto não ter adotado medidas concretas em outras áreas do Executivo, inobstante as ideias recebidas, nem haver aludido aos demais Poderes, que reduziriam bem mais os gastos públicos, é oportuno sugerir um reexame de suas convicções e providências. (Adelino Soares, advogado)

Déficits

Verdadeira causa do problema brasileiro O auditor fiscal da Receita Estadual/RS, Cristian Azevedo, no seu artigo a, página 4, edição de 02/10/2020 do Jornal do Comércio, quer negar que o déficit do governo seja a causa dos problemas econômicos atuais. Nada mais enganoso. A teoria que ele usa é o keynesianismo de esquerda, dos governos Lula-Dilma (PT), ou seja, o governo gastar mais, estimular a economia, para tentar fazer a arrecadação compensar os gastos do governo, achando também que se o empresariado investir mais, neste cenário, tudo se resolverá. Só que isto não funciona com déficits crescentes (dos governos petistas, do Temer, e do Bolsonaro), e termina com descontrole fiscal e inflação, como se vê agora. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul)

Volta às aulas

Trabalho na área da saúde, e mesmo com EPIs e protocolos de cuidados em relação à Covid-19, temos colegas que já se contaminaram, outros testaram positivo na semana passada. Pergunto ao governador do Rio Grande do Sul, qual a estratégia de imunização que fará com que as crianças voltem às aulas e não se contaminem? (Ana Fontoura)

Revista do Globo

Revista do Globo imprimiu legado para as artes e a literatura Muito bom o texto "" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 02/10/22020). (João Carlos Rodrigues)

Juíza dos EUA

Não entendo tanta notícia no Brasil sobre a morte e a substituição da juíza Ruth Bader Ginsburg, da Suprema Corte dos Estados Unidos. O que interessa aos brasileiros, com todo respeito à falecida, sobre a morte e a substituição de integrante da Suprema Corte dos EUA, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil? Falta de assunto? Uma nova integrante já foi indicada e o Congresso dos Estados Unidos deverá aprová-la. A maior crítica que tenho ouvido é a de que ela é conservadora... Queriam que ela fosse comunista no maior país capitalista do mundo? (Ronaldo Tavares, Porto Alegre)