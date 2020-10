Parabéns ao jornalista Márcio Pinheiro! Excelente o material sobre a Revista do Globo (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 02/10/2020), vou usá-lo em minhas aulas no Jonalismo da Unipampa. E repassá-lo à Adriana Ruschel Duval. Seu avô, Nilo Ruschel, foi colaborador da Revista do Globo. (Miro Bacin)

Revista do Globo II

"Revista do Globo imprimiu legado para as artes e a literatura". Que belo texto! Faz jus à história relatada! (Gilnei Cristiano Hoffstaedter)

Renda Cidadã

Não se sabe de onde vai sair o dinheiro para bancar o programa Renda Cidadã (Jornal do Comércio, edição de 29/09/2020). Quase ninguém dá sugestões, mas criticam o que mais podem o lançamento da ideia. Agora, a campanha, pelo que vejo, é para tirar o ministro Paulo Guedes do Ministério da Economia. Esquecem que esse Renda Cidadã vai auxiliar as pessoas de baixas posses, começando uma inclusão ainda maior do que as ações dos governos de FHC e de Lula. A volta de um imposto sobre transações bancárias digitais muito pouco atingiria justamente a parte da população que será atendida. Só a classe média, média alta e os ricos e empresas pagariam, na razão direta dos valores nas transações que fazem via digital nos bancos. É uma boa ideia, pois ninguém apresentou outra. (Júlio César Marques de Souza)

Estatais

São 200 empresas estatais federais, sendo 46 com controle direto da União (18 dependentes exclusivas do Tesouro Nacional, e 28 não dependentes do Tesouro Nacional), e 154 com controle indireto, sendo 111 subsidiárias no Brasil e 43 subsidiárias no exterior. E o mais grave é que o BNDES financia muitas delas. Existem 154 empresas estatais com controle indireto do governo, que não necessitam de autorização do Congresso para serem vendidas. Em 2019, o Tesouro Nacional colocou R$ 10,1 bilhões nas empresas estatais não dependentes exclusivas do Tesouro. Em 2019, o Tesouro Nacional colocou R$ 20,0 bilhões nas empresas estatais dependentes exclusivas dele. (Ricardo Bergamini, analista financeiro)

Novo normal

Pelo jeito, a volta ao normal antigo está se impondo em Porto Alegre. Milhares de carros nas ruas, muita gente passeando, com máscaras a maioria ou quase todos dos que vi, lojas com gente comprando e supermercados, como sempre e desde o início da pandemia, com muitos fregueses. Aliás, os supermercados são uma incógnita, pois mesmo sempre abertos até hoje não se teve notícia de nenhum foco nos seus empregados ou frequentadores. Será a Universidade Federal de Pelotas, que tem feito boas pesquisas e acompanhamentos da Covid-19, poderia dar ou já ter uma explicação? (Paulo César Diamante)