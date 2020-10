Nova ponte do Guaíba

nova ponte sobre o Guaíba Jornal do Comércio, página 14, edição de 30/09/2020). Já era tempo, mas a gente fica sabendo pelo noticiário que as alças de acesso não podem ser liberadas por conta da continuidade de muitas moradias no entorno, que ainda aguardam reassentamento. Teremos uma segunda ligação e sem os entraves que o vão móvel causa, sempre que é usado para a passagem de navios, na antiga ponte. (Geraldo Benavides de Mourão, Porto Alegre) Finalmente foi marcada data para a inauguração da, página 14, edição de 30/09/2020). Já era tempo, mas a gente fica sabendo pelo noticiário que as alças de acesso não podem ser liberadas por conta da continuidade de muitas moradias no entorno, que ainda aguardam reassentamento. Teremos uma segunda ligação e sem os entraves que o vão móvel causa, sempre que é usado para a passagem de navios, na antiga ponte. (Geraldo Benavides de Mourão, Porto Alegre)

Escolas e Covid

A experiência do mundo todo deixou claro que as aulas presenciais são seguras para as crianças, famílias, professores e funcionários. Diversos países mantiveram escolas abertas, outros fecharam por algum tempo, e outros ainda mantiveram as instituições parcialmente abertas. O papel das crianças na disseminação da Covid é muito pouco importante. O risco da Covid para a vida das crianças é praticamente nulo. A ausência de aulas presenciais afeta principalmente os mais pobres e as mulheres. Como é que os pais poderão retornar ao trabalho com os filhos em casa? O Centers for Disease Control (CDC) dos EUA, o Instituto Pasteur da França, a American Academy of Pediatric, entre outros, todos se posicionaram a favor das aulas presenciais. A coragem e a razão foram as primeiras vítimas da pandemia. (Alexandre Marcon, médico e pai de um menino de 6 e outro de 9 anos)

Praças e parques

Não entendo por qual motivo praças e parques foram bloqueados pela prefeitura aqui em Porto Alegre. Pessoas com mais de 60 anos, como eu, morando em apartamento, precisam caminhar, se movimentar e pegar ar puro e sol. Mas, como, em que lugar salvo em praças e parques próximos da moradia, mas as praças e parques foram fechados, o que penso ter sido um erro. Só espero que esses locais prazerosos não mais fechem e fiquem abertos à disposição dos idosos, como agora estão. (Norma Maria Souteiral, Porto Alegre)

Fughetti Luz

Fughetti Luz: do Liverpool ao Bixo da Seda, uma vida dedicada ao rock " (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 25/09/2020). É bom ler e ouvir sobre o rock daqui. Toco o vinil e escuto todas... Somos agradecidos a este resiliente poeta e inspirador. (Gilberto Antonio Vier)

Fughetti Luz II

Muito boa a matéria Fughetti Luz: do Liverpool ao Bixo da Seda, uma vida dedicada ao rock. E viva o Fughetti Luz! (Alessandro Gomes)