Epopeia Farroupilha

Da epopeica Revolução à grave conjuntura Jornal do Comércio, 30/09/2020). Cumprimentos ao autor pela iniciativa. (Agenor Casaril) Bela síntese analítica do evento histórico e sua projeção na cultura rio-grandense atual no artigo "", escrito pelo ex-juiz do TRE-RS Thiago Roberto Sarmento-Leite (Opinião,, 30/09/2020). Cumprimentos ao autor pela iniciativa. (Agenor Casaril)

Frase de FHC

Fiquei perplexo com a ciumeira infantil do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) sobre a suposta amizade do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com o presidente dos EUA, Donald Trump (Jornal do Comércio, Frases e Personagens, edição de 30/09/2020). Mais atônito ainda quando arrematou que só ele tinha um amigo presidente. Pobres de nós! Com presidentes com esse tipo de mentalidade, preocupados com a beleza do próprio umbigo, é fácil entender por que o Brasil chegou onde chegou. (Roque Carlos Ritter, advogado, Ivoti RS)

Justiça e o INSS

Não dá para entender o motivo pelo qual a Justiça está sempre administrando o Brasil em meio à pandemia. Agora mandou que os médicos peritos ficassem em casa. Depois, isso caiu. Não se preocupou com os milhares de aposentados, pensionistas e os que buscam o auxílio-doença. Isso é muito lamentável. (Gilda Montes Claros, Eldorado do Sul)

Drogas

Impressionante as quantidades de drogas que têm sido apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Receita Federal em diversos pontos do Brasil, onde também aparecem ações no Rio Grande do Sul. Parece que com a quarentena muitos trataram de se desestressar com algumas drogas. Daí que os fornecedores estão tratando de abastecer o mercado, que consome e paga bem... (Mário G. Rivaldi)

Reportagem Cultural

Fughetti Luz: do Liverpool ao Bixo da Seda, uma vida dedicada ao rock Ótima a matéria "" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 25/09/2020). Curto o Liverpool e o Bixo da Seda desde os anos 1970. Assisti um show memorável do Bixo da Seda no Camburock 1977. Tocaram melhor que as grandes bandas do centro do País! (Luís Dal Corso)

Cavani

Parece que a ilusão desmedida de muitos gremistas acabou, pois foi noticiado que o craque de futebol Cavani está negociando com um time inglês, sendo que receberá uma fortuna por mês, bem fora das possibilidades tanto do Grêmio quanto do Internacional, entre outros clubes brasileiros. Foi um sonho de verão, no caso, de outono, aqui no Rio Grande do Sul... (José Carlos Mello)