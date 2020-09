Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

ainda que continue com 44% do mercado de encomendas Jornal do Comércio, página 5, edição 28/09/2020). Espero que, com a pandemia, os serviços da ECT melhorem (mas só pioraram...) e saiam desta zona de tantas críticas que têm recebido. (Rosa Maria Prates de Carvalho) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) já foi uma das mais completas e organizadas do mundo. Mas isso há quase 30 anos, se não me engano. Não sei o que houve, mas de alguns anos a esta data, só tem dado problemas, feito greves e deixado de realizar o seu importante trabalho,, página 5, edição 28/09/2020). Espero que, com a pandemia, os serviços da ECT melhorem (mas só pioraram...) e saiam desta zona de tantas críticas que têm recebido. (Rosa Maria Prates de Carvalho)

Correios II

Correios é imbatível. Ninguém faz o serviço como eles fazem. E eles têm alcance em todos lugares. (Eni Soares)

Correios III

"Correios tem 44% do mercado de encomendas." Privatiza e deu. Não tem choro nem blá blá blá. (Ederson Carlos Pizzio)

Renda Cidadã

Já estão sendo criticadas as novas fontes de recursos propostas, em troca de desonerar a folha, medida indispensável para evitar mais desemprego. De fato, tirar do Fundeb quando todos clamam contra o baixo nível da educação, é algo inaceitável, como também mais uma vez prejudicar os credores de dívidas públicas, muitos esperando o pagamento há décadas. Para criar o programa Renda Cidadã, então, menos nociva e injusta seria a Contribuição sobre Transações, mas apenas em um décimo do que o governo quer. E não repitam que para tal não será aumento de tributos, mas mera "substituição"... (Adelino Soares, tributarista)

Barulho

Moradores de Arroio dos Ratos vêm se queixando do barulho, inclusive em horário de repouso, provocado pela atividade de mineração a céu aberto que funciona na cidade. Como a cidade é pequena e a mina fica próxima da zona urbana, todos os ruídos da extração de carvão penetram na maioria das residências, causando pânico aos moradores, muitos dos quais estão ficando estressados pela impossibilidade de dormir no momento em que a mina está operando. (Lino Tavares, jornalista)

Congresso

Na Itália foi aprovada reforma constitucional que reduz em um terço o número de deputados e senadores. Com isso, a quantidade de parlamentares na Itália deve cair de 945 (630 deputados e 315 senadores) para 600 (400 deputados e 200 senadores). Por que aqui no Brasil também não se diminui o número de parlamentares federais? Temos 513 deputados federais, um exagero. (Marco Antônio de Freitas)