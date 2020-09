Agricultura familiar

Trem de passageiros

Cumprimento o ex-prefeito Fernando Carrion pelo seu oportuno e fundamentado artigo no Jornal do Comércio, intitulado(Opinião, página 4, edição de 25/09/2020). Mas eu faria uma correção desde o título e na abordagem ampla, intitulando Trem para o Rio Grande e para o Brasil, tal o problema da exclusividade rodoviária com a extinção da RFFRGS, rede ferroviária do passado, que erroneamente e quiçá escandalosamente, foi extinta ao invés de ampliada e atualizada. O turismo e o progresso de Caxias e da Serra começaram com o trem. Renovados cumprimentos ao caro amigo e ex-colega de lutas do passado, e que felizmente desperta para mais uma nobre causa, a do sistema ferroviário, forte no mundo todo e extinto no Brasil! Prossiga, que muitas vozes irão te apoiar! (Victor Faccioni, ex-deputado federal pelo PDS, Porto Alegre)