Vagas na Amazon

Só vejo, ouço e leio notícias alarmantes sobre desemprego no Brasil. Ainda bem que soube que a Amazon, do e-commerce, está selecionando 700 pessoas para seu Centro de Distribuição (CD) em Nova Santa Rita (Jornal do Comércio, 24/09/2020). Lastimável é que o governo do Estado não tenha conseguido ou feito mais esforços para que a plataforma Mercado Livre também tivesse instalado um CD aqui em Gravataí. Quantos empregos perdidos, e com esta crise de desemprego em massa. (Júlio Prates Tavares, Gravataí/RS)

Validade da CNH

A Câmara dos Deputados concluiu votação de alterações no Código de Trânsito Brasileiro, como ampliação do prazo da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de 5 para até 10 anos. Agora, motoristas profissionais ficarão enquadrados na regra geral, em que a CNH tem validade de 10 anos para quem é menor de 50 anos; validade de cinco anos para quem tem idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e de três anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. O motorista perderá a CNH se tiver 20 pontos e duas ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos e apenas uma infração gravíssima ou 40 pontos e nenhuma infração gravíssima. Com as medidas, é esperada a desburocratização do sistema de trânsito. Também se tornará mais barato tirar a CNH e mantê-la. Isso irá ocorrer porque o tempo de renovação é maior. (Danilo Guedes Romeu)

Assembleia da ONU

O mundo nunca ouviu tantas mentiras e falsidades num só discurso, como no inacreditável pronunciamento do presidentedo Brasil na abertura da Assembleia Geral da ONU em seus 75 anos de existência. Seis meses desdenhando da pandemia do coronavírus e brigando contra ciência e médicos, como os dois ministros da Saúde que demitiu por serem a favor do isolamento social e de medidas sanitárias. Desde sua posse, defende a devastação da Amazônia em favor de sua exploração por grileiros, mineradores, pecuaristas, ruralistase madeireiros. Na ONU, acusou índios e caboclos pelos incêndiosda floresta amazônica e apresentou-se como paladino do combate à Covid-19 e defensor do meio ambiente. (Paulo Sergio Arisi, jornalista)

Boate Kiss

O incêndio da boate Kiss se deu por uso indevido de artefato pirotécnico (sinalizador de uso externo) disparado dentro da boate que atingiu o teto e pegou fogo no forro de espuma. A boate não teve vistoria nem fiscalização de autoridades locais que verificassem irregularidades documentais, estruturais e equipamentos. As mesmas autoridades foram notificadas pela comunidade, com antecedência, do incômodo que causava o funcionamento noturno da boate, naquelas condições, inclusive sem alvarás adequados. Nada foi feito satisfatoriamente. O Ministério Público recebeu três Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e deveria ter interditado a casa. Agora, a Justiça quer condenar quatro réus como únicos responsáveis. É justo? (Newton Bittencourt dos Santos)