Entre as várias mudanças que a pandemia do coronavírus está impondo,, algo que ninguém haveria de pensar até 2019. Mas terá (, edição de 22/09/2020). É mais um capítulo na história vitoriosa da Expointer e do agronegócio gaúcho. (Paulo Ricardo de Bernardi, Porto Alegre)

Reportagem Cultural

Sobre a matéria "" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 18/09/2020), emocionante as figuras que esse chão produz! Parabéns pela memória! (Alex Retamoso)

Reforma tributária

Com mais de 40 anos atuando na área contábil e jurídica, quando vejo falar em reforma tributária tenho muitas dúvidas e uma só certeza. O elegante silogismo não passa de mais um engodo para aumentar a arrecadação que apenas cria mais dificuldades. O antes previsto imposto sobre a gasolina, energia e celular - agora proposta retirada da Assembleia Legislativa - afetaria mais o trabalhador autônomo e pobre, que tem dificuldades de conseguir emprego formal em vista da continua fuga de empreendimentos de nosso Estado. Ou será que o governador não leu no Jornal do Comércio, página 6, edição de 18/09/2020, que dá conta que o, justamente em face dos impostos, da atuação do Estado e sua excessiva ingerência burocrática? (Roque Carlos Ritter, advogado, Ivoti/RS)