Casa de Mario Quintana 

A Casa de Quintana

Excelente a reportagem (edição de 22/09/2020, do Jornal do Comércio). É a valorização do edifício do antigo Hotel Majestic, uma referência em Porto Alegre por décadas, além de lembrar do grande poeta Mario Quintana que morou ali por anos. Temos que relembrar pessoas, fatos e a história urbanística de Porto Alegre, onde há até o grupo Casarões no aplicativo WhatsApp. Parabéns! (Giselda Aparecida de Freitas, Porto Alegre)

Clima

Que bom que a primavera chegou. O inverno é bom, como todas as estações, mas suportar o frio por aqui no Rio Grande do Sul é um problema. Agora ficaremos com dias claros, bonitos, ensolarados, e à espera do verão. Até lá, que a Covid-19 tenha desaparecido. (Graziella Lopes)

Testes

Não entendo por qual motivo não há testes gratuitos para saber se as pessoas estão com Covid-19 ou não. Com testagem em massa, seria possível identificar bem melhor a pandemia em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Mas pagar quase R$ 200,00 por um teste não é para qualquer um, conforme o preço que é cobrado em muitos locais. (Walther Monteiro Carbajal, Porto Alegre)

Poderes do Estado

Os homens públicos do Rio Grande do Sul parecem não representarem o povo no que diz respeito a sua vontade e sentimento. Enquanto centenas de empresas estão fechando, perdendo patrimônio familiar construído por décadas, as castas superiores insistem na ostentação e na megalomania sustentadas por um Estado falido. Nenhum dos Três Poderes teve a dignidade de reduzir seus orçamentos. Nem mesmo em respeito ao povo. É a lei, dizem do alto da sua arrogância. Pois mude-se a lei! O estado de calamidade o exige. Urge apresentar um plano de médio e longo prazos, austero e comprometido com a recuperação das finanças, o que implica na redução drástica das despesas de toda a ordem, abrangendo todos os Poderes. (Élio Spielmann, Teutônia/RS)

ONU e o Brasil

Foi bem o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ao falar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, de maneira virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus (Jornal do Comércio, página 16, edição de 23/09/2020). Também, penso eu e, comigo, milhões de brasileiros, que há muita crítica sobre a Amazônia por parte de europeus com interesses comerciais contra o agronegócio brasileiro. (Flávio de Simões, Porto Alegre)