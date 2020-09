Assembleia Legislativa adiou a votação da reforma tributária Jornal do Comércio, edição de 16/09/2020). A maioria dos deputados deverá votar contra, mas sem apresentar solução ou proposta para as agruras financeiras que o Rio Grande do Sul vem passando há anos. Com a pandemia, a situação só vai piorar em 2021. O que se deve fazer, então, com essa falta crônica de dinheiro para o Rio Grande do Sul enfrentar seus compromissos? (Paulo de Tarso Mendes) apresentada pelo governo do Estado (, edição de 16/09/2020). A maioria dos deputados deverá votar contra, mas sem apresentar solução ou proposta para as agruras financeiras que o Rio Grande do Sul vem passando há anos. Com a pandemia, a situação só vai piorar em 2021. O que se deve fazer, então, com essa falta crônica de dinheiro para o Rio Grande do Sul enfrentar seus compromissos? (Paulo de Tarso Mendes)

Corrupção

Foi noticiado pela imprensa que Wilson Witzel (PSC), governador afastado do Rio de Janeiro, quando juiz, teria recebido quantia para deixar a magistratura e candidatar-se a cargo no Executivo. Então, eleito com a substancial ajuda financeira de capitalistas e políticos do "esquema", comandaria o grupo para desviar milhões e dividir com aqueles, recompensando-os fartamente. Como os candidatos precisam de partidos e coligações para se elegerem, é difícil mudar esse quadro. Logo, tal só ocorrerá se a sociedade civil não se acomodar, lançar pessoas competentes e honestas, ajudá-las e conclamar os eleitores a votarem nelas. (Adelino Soares, advogado)

Coronavírus

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) acaba de divulgar documento com estratégias para o enfrentamento do novo coronavírus. O plano diz que face à alta contaminação da Covid-19 e à ausência de tecnologias farmacológicas e clínicas efetivas para sua prevenção e tratamento, a melhor alternativa para aliviar os danos à saúde individual e coletiva é investir no controle da transmissão, sem descuidar da redução de complicações, sequelas e mortalidade entre aqueles que foram infectados. Portanto, julgamos que a melhor providência, no momento, já está sendo adotada pelas autoridades. (Danilo Guedes Romeu)

Luiz Sérgio Metz

Luiz Sérgio Metz e a expedição em busca das raízes do Rio Grande Parabéns pela matéria "" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 18/09/2020)! Viva a cultura! Estou pensando como encontrar o livro Assim na Terra, vou à luta! Baita história! (Patrícia Soares)