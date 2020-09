volta às aulas para o dia 5 de outubro foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) Jornal do Comércio, página 17, edição de 15/09/2020. Até aí, foi o atendimento da pressão de escolas privadas, algumas de educação infantil, e de pais de alunos, que não aguentam mais ficar em casa cuidando dos filhos. Mas lembro que a Organização Mundial da Saúde informou que a maioria das crianças que têm a Covid-19 são assintomáticas. Logo, elas podem estar infectadas e não terem qualquer sinal. Isso é um problema. (Natália Ostermayer, Porto Alegre) O anúncio da, segundo li no, página 17, edição de 15/09/2020. Até aí, foi o atendimento da pressão de escolas privadas, algumas de educação infantil, e de pais de alunos, que não aguentam mais ficar em casa cuidando dos filhos. Mas lembro que a Organização Mundial da Saúde informou que a maioria das crianças que têm a Covid-19 são assintomáticas. Logo, elas podem estar infectadas e não terem qualquer sinal. Isso é um problema. (Natália Ostermayer, Porto Alegre)

Novos tempos

Certamente, confiantes na semeadura, estaremos em harmonia construindo uma sociedade justa e perfeita. E, em consequência, todos numa mesma direção construtiva, não destrutiva. Não sejamos, pois, meros espectadores ou vítimas, mas sim assumamos a posição de construtores de novos tempos. As mudanças, dispensável dizê-lo, começam em cada um, estendo-se em dimensão que almejarmos. (Jorge Lisbôa Goelzer, advogado, Erechim/RS)

Clubes

O Petrópole Tênis Clube marcou minha adolescência e juventude. Ali nadei muito nas piscinas, joguei basquete na cancha ainda descoberta, antes do ginásio, e fiz boas e duradouras amizades. Na sede social, ocorreu a festa de casamento da minha irmã. No grande salão vi e me encantei com o Renato - recém falecido - e seu conjunto, uma alegria só. Com o ginásio, no Petrópole foram realizados os Bailes Municipais, iniciativa do então prefeito de Porto Alegre, Telmo Thompson Flores, ele também sócio do clube e morador próximo. Para mim, só restou muita saudade desses tempos que não voltam mais. Desejo vida longa ao Petrópole, agora mais uma sede do Grêmio Náutico União, um ótimo clube e muito forte, ao lado da Sogipa e do Gaúcho, entre outros de Porto Alegre. (Paulo Roberto Ferreira, Porto Alegre)