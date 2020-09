Preço do arroz

Está criada a tempestade perfeita Em relação à matéria "", diz arrozeiro (Agronegócio, Jornal do Comércio, 14/09/2020), liberar a importação é medida "para eleitor ver", pois não muda nada. Sem estoque regulador, precisaria ajustar uma tributação provisória à exportação, visando ajustar o mercado interno. (Luciano D'Ascenzi)

Aceleração da economia

É muito bom ler que técnicos estão prevendo uma grande aceleração na economia mundial e na do Brasil (Jornal do Comércio, página 9, edição de 03/09/2020). Temos muitas péssimas expectativas por conta da Covid-19 e manter a esperança no futuro é importante. (Manoel R. Montoro, Parobé/RS)

Cooperativismo

Ao curso desses dias tormentosos que vivemos, torna-se compensador registrar as ocorrências positivas. Como a da conclusão da nova planta industrial da Cooperativa Agroindustrial Rio Pardo (Coparroz), às margens da BR-471, km 179,5. Há 71 anos, a Coparroz vem incentivando a lavoura orizícola da região, enfrentando e vencendo as instabilidades do setor. Com muito júbilo, pois, sua direção, associados, funcionários e fornecedores, podem proclamar que estão contribuindo, ainda que modestamente, para a concretização dos princípios e finalidades que inspiraram os Tecelões de Rochedale. (Fernando Wunderlich, Rio Pardo/RS)

Pantanal

É mesmo muito triste ver o fogo consumindo grandes áreas do Pantanal, uma região na flora e na fauna, uma atração turística do Brasil quase sem igual no mundo. O governo federal deveria enviar logo militares do Exército e aviões da Força Aérea para minimizar mais esse estrago terrível ao meio ambiente. Se muitos já criticavam o Brasil por conta das queimadas na Amazônia, imagine-se agora, com o fogo consumindo o Pantanal e matando muitos animais. (Reginaldo Prates de Sá, Porto Alegre)