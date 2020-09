Hotel Everest II

É com muita dor que leio esta matéria. O Everest está localizado em um cartão postal de Porto Alegre. Espero que outra grande rede de hotéis assuma o local. (Ernesto Ataliba)

Hotel Everest III

Lamentável que empreendimentos raízes, como o Hotel Everest, desassistidos pelo poder público, desapareçam com a crise da pandemia. (Edson Silva)

Reforma tributária

Segundo a maioria dos comentários, as premissas da reforma tributária do Estado, anunciadas pelo governador Eduardo Leite (PSDB), significam um aumento da carga tributária para os gaúchos. Está mais do que provado que isso não resolve e somente piora as condições da nossa economia. Como pode um Estado que tem uma população pequena, com índices de crescimento desprezíveis de tão ínfimos há muitos anos e que não sofre com êxodos de pessoas de outros estados aumentar tanto os problemas financeiros e a pobreza do povo? A única explicação é a falta de condições do empreendedorismo para ser o pilar do desenvolvimento, com menos tributos e burocracia,, em artigo na edição de 10/09/2020 do Jornal do Comércio. (Eduardo Fossati, engenheiro)