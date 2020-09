Zaffari planeja supermercados em três pontos que tinham lojas do Nacional em Porto Alegre Jornal do Comércio, página 6, edição de 02/09/2020). Uma ótima noticia. Vai gerar vagas de trabalho e ajudar muitas pessoas que foram demitidas com o fechamento ou o encerramento de atividades na pandemia. (Ekla Marques) " (, página 6, edição de 02/09/2020). Uma ótima noticia. Vai gerar vagas de trabalho e ajudar muitas pessoas que foram demitidas com o fechamento ou o encerramento de atividades na pandemia. (Ekla Marques)

Entrevista especial

Maria Lucia Fattorelli, na entrevista especial A coordenadora nacional da Auditoria Cidadã (entidade de linha esquerdista, diga-se de passagem),(Jornal do Comércio, edição de 31/08/2020), quer que aja uma reforma tributária que aumente tributação sobre patrimônio e sobre altas rendas e lucros (bi-tributação em todos os casos). Porém, ela não pede uma redução das aposentadorias públicas (inclusive a dela) para os níveis máximos da do setor privado, ou cortes de gastos estatais. Portanto, a conta da "igualdade" fica só com o setor privado. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul/RS)

Reabertura

A prefeitura de Porto Alegre precisa acompanhar o gradual reinício do atendimento ao público, assim como vêm fazendo os demais setores da sociedade. Os contribuintes necessitam resolver urgentemente suas pendências junto aos órgãos governamentais. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Pandemia

É muita teoria e nem tanta prática o que se vê quanto à pandemia do novo coronavírus. Enquanto isso, vai matando e infectando no Brasil todo, estando o Rio Grande do Sul entre os mais, digamos, visados pela Covid-19. É uma pandemia que ficará na história, como outras antes. Novas pandemias virão, pelo que afirmam muitos nas mídias. (Marília F. Paranhos, Santa Rosa/RS)