Casas noturnas enfrentam ameaça inédita de extinção em Porto Alegre Jornal do Comércio, edição de 28/08/2020). Vejo tudo com pesar. Quantas famílias dependem destes empreendimentos... Vai passar. (Clair Fofonka Da Silva Jardim) Excelente a matéria "" (Reportagem Cultural, caderno Viver,, edição de 28/08/2020). Vejo tudo com pesar. Quantas famílias dependem destes empreendimentos... Vai passar. (Clair Fofonka Da Silva Jardim)

Casas noturnas II

Em relação à reportagem sobre a ameaça de extinção das casas noturnas, tenho pena de nós, trabalhadores, e de poucos proprietários éticos que valorizavam a equipe! (Cassia Paola Quequeto)

Casas noturnas III

Saudades! Dentre tantas casas noturnas de Porto Alegre mencionadas, faltou referir na reportagem: La Camorra, Rose Place e Open Mind. (Laércio Cadore)

Jaime Cimenti

Jaime Cimenti pela sua coluna no Jornal do Comércio Cumprimento(Livros, caderno Viver, JC, 28/08/2020). O equilíbrio é tudo. Foi muito bom para uma sexta-feira. (Ricardo Sessegolo, empresário)

Caixa Federal

Parabéns aos servidores da Caixa Econômica Federal que trabalharam no final de semana de 22 e 23 de agosto, para atender aos que tinham saques do auxílio emergencial e do Fundo de Garantia. Pensaram na população e não somente neles. É assim que servidores como eles ganham o respeito dos brasileiros em geral. (Antônio Carlos da Rosa, Canoas/RS)

Bandeira

Os políticos gaúchos, em especial os deputados estaduais, poderiam adotar o modelo norte-americano, usando na lapela um distintivo com a bandeira do Rio Grande do Sul. Tenho certeza de que a população aplaudiria. (Fernanda M. Graciliana)