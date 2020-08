Jornal do Comércio, do jornalista Thiago Copetti. Esclarece com números sobre as diferenças importantes entre os estados Muito boa a reportagem na página 10, edição de 24/08/2020 do, do jornalista Thiago Copetti.e as razões de cada um na defesa da retirada da vacina. Destaco que o Rio Grande do Sul tem 13 milhões de bovinos e uma genética centenária, com 1.000 Km de fronteiras e uma população de javalis totalmente fora de controle. Vendemos, praticamente, bovinos para todos os países citados na matéria, pouca diferença ocorrerá para nós. Santa Catarina tem 5 milhões de bovinos, não tem preocupação com genética e 60 Km de fronteira com outros países. Beneficiados na retirada da vacina, os suinocultores, de SC e RS, lembrando que o suíno é mais resistente ao vírus do que o bovino, extremamente sensível. Conclusão, quem corre o maior risco com o rifle sanitário é, sem nenhuma dúvida, o pecuarista gaúcho com um Estado falido e sem a menor condição de cumprir os protocolos necessários a uma efetiva fiscalização. Uma grande bobagem foi cometida e custará caro, naturalmente, aos pecuaristas gaúchos. (Sérgio Tostes de Escovar, produtor rural)

Estamos vivenciando um momento histórico no mundo e constatamos que a nossa arrogância subdesenvolvida supera qualquer coisa, até a pandemia, pois vemos muitas pessoas que se recusam a usar máscara e outras proteções existentes sem se preocupar com os outros. A nossa cultura de pseudo-superioridade mostra cada vez mais o nosso atraso, aliada a falta de disciplinamento e responsabilidade que reafirma nossa condição de quinto no mundo. Historicamente cultuamos a opinião do "contra", não temos alternativa nem ideias de países desenvolvidos que nos ajudem a evoluir, e em todas os segmentos da nossa vida racional existe um cidadão para sugerir e dez para contrariar. Dessa forma levaremos ainda meio século para conquistarmos coisas básicas para a nossa sociedade, alimentando uma cultura indigente e uma fachada disfarçada de politização que acontece nos tempos de pandemia e do nosso futuro. (Marcelino Pogozelski, presidente do Sintran)